Trenes Argentinos abre la venta para el verano y ajusta recorridos por obras

El servicio a Mar del Plata sostiene su esquema tradicional hasta “11 de diciembre” con dos frecuencias por día y tarifas de $35.000 y $42.000. Las paradas permanecen incorporadas según el recorrido habitual.

la-venta-pasajes-larga-distancia-trenes-argentinos-estara-abierta-partir-del-21-noviembre

Inicio del refuerzo de verano

A partir de “12 de diciembre” se sumará una tercera frecuencia diaria. Los horarios se amplían con trenes a las 6:04, 11:21 y 17:08, y regresos a la 1:11, 14:21 y 16:10. También habrá un refuerzo de viernes y vuelta especial los domingos. En este período, el valor del pasaje sube a $38.000 en primera y $45.000 en pullman.

Durante estas semanas algunas salidas quedan suspendidas por trabajos de infraestructura que forman parte de la Emergencia Ferroviaria, lo que obliga a ajustar el cronograma en días determinados.

58bb985b6e600e3e37e9ce93ca177fe1d57bc0ce

Interior: horarios y precios

El tren a Bragado circulará lunes, miércoles y viernes, con partida desde Once a las 18:35 y vuelta a la 1:55. Los boletos comienzan en $7.500 y el recorrido incluye paradas en Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

Por su parte, Junín mantiene un servicio diario. La salida desde Retiro es a las 18:15 y el regreso se realiza en horarios nocturnos según día de la semana. Las tarifas funcionan con bandas por fecha de viaje.