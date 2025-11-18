Trenes Argentinos abre la venta para el verano y ajusta recorridos por obras

Los servicios de larga distancia ya tienen fechas, tarifas y refuerzos confirmados según informó Trenes Argentinos, con más opciones hacia Mar del Plata desde “12 de diciembre” y disponibilidad para los recorridos a Junín y Bragado.
Los pasajes de larga distancia para viajar en diciembre, enero y febrero ya se encuentran disponibles, según comunicó Trenes Argentinos, tanto en su sitio web como en las boleterías de las principales terminales. La medida ordena la demanda para la temporada, en especial para el corredor a la costa.
El servicio a Mar del Plata sostiene su esquema tradicional hasta “11 de diciembre” con dos frecuencias por día y tarifas de $35.000 y $42.000. Las paradas permanecen incorporadas según el recorrido habitual.
A partir de “12 de diciembre” se sumará una tercera frecuencia diaria. Los horarios se amplían con trenes a las 6:04, 11:21 y 17:08, y regresos a la 1:11, 14:21 y 16:10. También habrá un refuerzo de viernes y vuelta especial los domingos. En este período, el valor del pasaje sube a $38.000 en primera y $45.000 en pullman.
Durante estas semanas algunas salidas quedan suspendidas por trabajos de infraestructura que forman parte de la Emergencia Ferroviaria, lo que obliga a ajustar el cronograma en días determinados.
El tren a Bragado circulará lunes, miércoles y viernes, con partida desde Once a las 18:35 y vuelta a la 1:55. Los boletos comienzan en $7.500 y el recorrido incluye paradas en Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.
Por su parte, Junín mantiene un servicio diario. La salida desde Retiro es a las 18:15 y el regreso se realiza en horarios nocturnos según día de la semana. Las tarifas funcionan con bandas por fecha de viaje.
