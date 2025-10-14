Un borracho cae debajo de un tranvía y sobrevive de milagro

El tranvía, en marcha, pasó por encima del hombre, pero el conductor reaccionó a tiempo y logró frenar. Varios pasajeros y transeúntes acudieron inmediatamente a socorrerlo, evitando un desenlace fatal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1978108253805412710&partner=&hide_thread=false ¿Sobrevivir al tranvía y no tener rasguños? Debe ser lo que llaman un 'milagro' https://t.co/1PDAQUyNnh



Pasajero ebrio en Ulan-Udé, quien tuvo mala suerte al convertirse en peatón, pero al mismo tiempo tuvo mucha suerte al no solo sobrevivir, sino incluso no recibir rasguños.… pic.twitter.com/oiqMIQYa2r — Sepa Más (@Sepa_mass) October 14, 2025

A pesar de la caída y el riesgo evidente, el hombre salió ileso, aunque intentó levantarse y escapar, sin éxito. Por su imprudencia y estado de alcoholización, fue trasladado a la comisaría local para responder por su conducta y garantizar su seguridad.

Testigos y reacciones

Quienes presenciaron el accidente describieron la situación como “increíble” y destacaron la rápida actuación del conductor y de las personas que ayudaron al hombre. Los videos del suceso se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando asombro y debates sobre la seguridad en el transporte público y el consumo de alcohol en espacios urbanos.

El hecho puso nuevamente sobre la mesa la importancia de mantener medidas de seguridad en paradas y vías de transporte, sobre todo en ciudades donde los tranvías y otros vehículos de gran tamaño circulan cerca de peatones. Las autoridades locales recordaron a la población la necesidad de estar atentos y respetar las normas de tránsito.

El accidente no registró víctimas, pero sirvió como advertencia: la imprudencia y el consumo de alcohol pueden tener consecuencias graves, incluso cuando todo termina con un final “milagroso”.