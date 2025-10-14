Un borracho cae debajo de un tranvía y sobrevive de milagro

En Rusia, un hombre estuvo a punto de ser aplastado por un tranvía después de bajarse en una parada. Gracias a la rápida reacción del conductor y de los transeúntes, salió ileso.
Un hombre en estado de ebriedad protagonizó un hecho que pudo terminar en tragedia en Ulán-Udé, Rusia, hoy, 14 de octubre de 2025. Según testigos, tras descender del tranvía en una parada de la ciudad, el sujeto caminó unos pasos por la acera en la misma dirección que el vehículo y perdió el equilibrio.
El tranvía, en marcha, pasó por encima del hombre, pero el conductor reaccionó a tiempo y logró frenar. Varios pasajeros y transeúntes acudieron inmediatamente a socorrerlo, evitando un desenlace fatal.
A pesar de la caída y el riesgo evidente, el hombre salió ileso, aunque intentó levantarse y escapar, sin éxito. Por su imprudencia y estado de alcoholización, fue trasladado a la comisaría local para responder por su conducta y garantizar su seguridad.
Quienes presenciaron el accidente describieron la situación como “increíble” y destacaron la rápida actuación del conductor y de las personas que ayudaron al hombre. Los videos del suceso se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando asombro y debates sobre la seguridad en el transporte público y el consumo de alcohol en espacios urbanos.
El hecho puso nuevamente sobre la mesa la importancia de mantener medidas de seguridad en paradas y vías de transporte, sobre todo en ciudades donde los tranvías y otros vehículos de gran tamaño circulan cerca de peatones. Las autoridades locales recordaron a la población la necesidad de estar atentos y respetar las normas de tránsito.
El accidente no registró víctimas, pero sirvió como advertencia: la imprudencia y el consumo de alcohol pueden tener consecuencias graves, incluso cuando todo termina con un final “milagroso”.
