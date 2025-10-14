El misterioso "baile" de los renos que desconcierta a los científicos

Aunque este tipo de comportamiento ya fue observado en otras ocasiones, el llamado “remolino de renos” continúa siendo un misterio para los científicos.

Según especialistas del Instituto de Ecología de la Academia Rusa de Ciencias, los animales podrían girar de esa manera para protegerse de los depredadores, creando confusión y dificultando que un atacante individualice a una presa. Sin embargo, otros investigadores sostienen que podría tratarse de una reacción instintiva al estrés o incluso una conducta aprendida en cautiverio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1978044926454583678&partner=&hide_thread=false Asombroso fenómeno natural: hipnotizantes ciclones de renos observados en Yakutia, Rusia



La razón de este intrincado ritual animal sigue siendo en gran medida un misterio para la ciencia. pic.twitter.com/Y4HrBGzzJR — Sepa Más (@Sepa_mass) October 14, 2025

Hipótesis y curiosidad global

Los biólogos aseguran que el fenómeno se repite en diferentes regiones del norte ruso y que no siempre está vinculado al peligro. En algunos casos se observó en rebaños tranquilos, sin amenazas cercanas. Por eso, varias teorías apuntan a que la dinámica social del grupo y la necesidad de mantener el calor corporal también pueden influir en este movimiento.

El video, filmado a principios de octubre de 2025, ya acumula miles de reproducciones en plataformas como X y TikTok, donde muchos usuarios lo describieron como “hipnótico” o “surrealista”.

Aunque las causas exactas todavía se investigan, los expertos coinciden en que este comportamiento revela la complejidad social de los renos y su capacidad de actuar en conjunto ante cambios del entorno. Mientras tanto, el público sigue maravillado por un fenómeno que combina ciencia, misterio y belleza natural.