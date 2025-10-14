Taxistas y choferes de aplicaciones a los golpes frente al Aeroparque

La discusión comenzó por la disputa de pasajeros en la zona de ascenso y descenso. En medio del intercambio verbal, uno de los conductores empujó a otro, lo que derivó en una pelea que involucró a más personas. Agentes policiales presentes intentaron intervenir, aunque el conflicto se extendió durante varios minutos.

Caos en la zona de ingreso

Durante el incidente, varios autos quedaron detenidos en la avenida de acceso a la terminal. Algunos pasajeros se alejaron por precaución, mientras otros filmaban la escena. El video muestra cómo la tensión crecía hasta que un grupo logró separar a los involucrados y restablecer el paso vehicular.

La disputa entre taxis y aplicaciones de transporte se mantiene desde la llegada de Uber al país en 2016. Desde entonces, los reclamos por competencia desleal y la falta de regulación se repiten, sobre todo en zonas de alta demanda como aeropuertos y terminales.

Desde 2020, el servicio Uber Taxi permite a taxistas recibir viajes mediante la aplicación, lo que buscó reducir tensiones. Según datos de la empresa, más de 17.000 taxistas utilizan la app para completar viajes. Sin embargo, las asociaciones del sector aseguran que la convivencia sigue siendo conflictiva por la falta de normas unificadas y controles efectivos.

