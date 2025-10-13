Video: un conductor perdió el control de su auto y atropelló siete personas en pleno centro de Córdoba

El accidente ocurrió en el cruce de dos avenidas de la capital provincial. El chofer de una aplicación embistió una moto y varios peatones. Cuatro personas fueron hospitalizadas y una se encuentra en grave estado.
Un terrible accidente de tránsito tuvo lugar este lunes por la tarde en la intersección de las avenidas 9 de Julio y General Paz, en pleno Centro de la ciudad de Córdoba.
Todo ocurrió cuando un Ford Fiesta blanco, que circulaba a alta velocidad y cuyo chofer trabajaba con la aplicación DiDi y llevaba pasajeras, perdió el control. Luego colisionó contra una moto y varios peatones, dejando siete heridos, cuatro de los cuales fueron hospitalizados. Uno de ellos se encuentra en grave estado.
Según señalaron testigos del hecho en diálogo con Cadena 3, el vehículo transitaba por General Paz en dirección al Patio Olmos cuando pasó un semáforo en rojo, impactando a una motocicleta y a peatones que se encontraban en la vereda. El auto quedó mirando en sentido contrario a su dirección original, generando con graves daños materiales.
Una de las víctimas fue trasladada en estado crítico, mientras que otra persona quedó atrapada bajo el vehículo durante aproximadamente 20 segundos antes de ser rescatada.
Por su parte, cuatro ambulancias del servicio 107 trabajaron en el lugar para atender a los heridos. Debido al accidente, el tránsito en la zona estuvo completamente interrumpido a la siesta, generando un caos vehicular. La Policía acordonó el área con fajas perimetrales.
Una pasajera, Agustina, quien viajaba en el asiento del acompañante y estaba con su abuela al momento del impacto, relató que tomaron el vehículo a pocas cuadras del lugar. Según su testimonio, el conductor comenzó a acelerar de manera repentina y descontrolada tras pasar por la avenida Colón, lo que llevó a la colisión con la motocicleta y los peatones.
“No sé qué pasó; empezó a acelerar desesperadamente. No sé si tuvo un ataque o qué”, afirmó Agustina, visiblemente afectada pero ilesa, al igual que su abuela. "Quiso adelantar a un auto y empezó a acelerar desesperadamente. No nos golpeamos, pero tuve mucho pánico", agregó.
Mientras que una mujer, testigo presencial del hecho, observó la secuencia mientras estaba en la parada de colectivo de la línea 62.
“El auto blanco pasó en rojo, enganchó a los chicos de la moto y nunca frenó. Fue espantoso: la gente gritaba y no paraba”, dijo. Según su testimonio, el vehículo, que venía a alta velocidad, no detuvo su marcha tras el impacto, lo que agravó la situación. “Fue horrible; nunca me voy a olvidar de lo que viví”, agregó.