Un incendio en el Parque Nahuel Huapi cubre de humo Bariloche

El área afectada se encuentra en la costa sur Brazo Tristeza del Lago Nahuel Huapi, sobre la ladera norte del cerro Capitán, habiéndose iniciado a la altura de la desembocadura del Arroyo Cretón, en una zona a la que sólo se puede acceder por vía lacustre.

Desde Parque Nacional Nahuel Huapi se informó que se conformó el Comando de incidentes ampliado integrado por el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias. Una acción para trabajar de manera mancomunada.

Desde el gobierno provincial confirmaron que sumarán brigadistas a las tareas de extinción del fuego. A través del SPLIF Bariloche, se informó que desde este mediodía, 14 combatientes a cargo del Jefe de Brigada 3 Luis Ojeda, se sumarán al combate con equipos de corte y de agua a solicitud del intendente del Parque Nacional, Horacio Paradela y del Jefe del ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias), Luis Monti.

Una toma área que muestra la magnitud del incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Los combatientes se trasladarán por vía terrestre desde la central operativa del SPLIF hasta Bahía López y desde ahí por vía acuática hasta el lugar del incendio, para sumarse a las brigadas del ICE.

Para extremar las medidas de seguridad se decidió cerrar el sendero a Laguna Ilon y los Césares y 5 lagunas. En tanto, el circuito a Tronador permanecerá condicionado por cuestiones operativas y de seguridad.

Embed Se solicita a visitantes y residentes NO HACER FUEGO pic.twitter.com/L6XE5sEKiw — Parque Nacional Nahuel Huapi (@PnnhInforma) February 5, 2024

También participa una lancha de Prefectura Naval con personal de la institución, cuatro lanchas perteneciente a diversos prestadores turísticos, un helicóptero Bell 407con helibalde, del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dos drones cada uno con su binomio de operadores, para tareas de observación, y se sumará en las próximas horas un helicóptero Bell 412, también con helibalde, también del SNMF.

Carlos Madjinca, secretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, aseguró que el lugar donde se desató el incendio es de difícil acceso, que solo se llega vía acuática.

Por eso aseguró que el incendio debe haber comenzado "por un descuido de alguien que no sabía que no puede hacer fuego ahí o lo hizo sabiendo que en ciertas zonas no hay posibilidad de hacer fuego".

Ubicado hacia el oeste de Bariloche, el brazo Tristeza corre casi de norte a sur, en dirección al cerro Tronador. Al espejo de agua lo rodean el cerro Capilla de una margen y al otro lado, el codón montañoso que componen el cerro López, Bailey Willis, CAB, Cristal.

El viento no ayuda al incendio en Parque Los Alerces

El viento complicó en las últimas horas la lucha de los brigadistas por controlar el incendio en el Parque Nacional Los Alerces en Chubut y el fuego avanzaba de forma incontrolada.

Durante la madrugada de este lunes, el fuego se trasladó en dirección a Esquel, pero la rapidez con la que avanza provocó que se evacuara de forma preventiva a los vecinos de Río Percy, la parte alta de la Ciudad de Esquel.

El vocero principal, Mario Cárdenas, jefe del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque, aseguró que el panorama es "bastante adverso". Aunque el fuego aún no llega a la ciudad y está lejos, quemó en esa dirección.

Desde el municipio de Esquel informaron que se generaron nuevos focos secundarios al lado del Lago Bueno. El intendente de la ciudad, Matías Taccetta, declaró el sábado la emergencia ígnea dentro del tejido municipal.