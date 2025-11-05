Un policía "arrestó" a un cisne y el video se volvió viral

Ocurrió en la ciudad Bernkastel-Kues de Alemania y fue registrado por un vecino. La agente Marion, de la Policía local, intervino para evitar que el ave fuera atropellada.
La imagen se propagó por las redes sociales: una policía alemana sosteniendo a un cisne con la misma seriedad con la que podría detener a una persona. Ocurrió en la ciudad de Bernkastel-Kues, al oeste de Alemania, y fue difundido por la Polizei Rheinland-Pfalz y rápidamente se viralizó.
Según el comunicado oficial, el animal había perdido el rumbo y se encontraba caminando sobre un puente donde había un intenso tránsito de vehículos. La oficial Marion decidió intervenir para evitar un accidente y, tras unos minutos, logró llevar al ave hasta la orilla del río Mosela.
El video fue publicado este miércoles, en la cuenta de Instagram de la policía y superó rápidamente las cien mil visualizaciones. En el posteo, el organismo destacó la rapidez de la intervención y confirmó que el cisne fue liberado ileso.
Lejos de una sanción, el “arresto” terminó siendo celebrado. Muchos usuarios resaltaron la escena como un ejemplo de empatía y sentido del humor, mientras que otros recordaron la importancia de cuidar la fauna urbana en zonas transitadas.
