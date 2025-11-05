Un policía "arrestó" a un cisne y el video se volvió viral

Según el comunicado oficial, el animal había perdido el rumbo y se encontraba caminando sobre un puente donde había un intenso tránsito de vehículos. La oficial Marion decidió intervenir para evitar un accidente y, tras unos minutos, logró llevar al ave hasta la orilla del río Mosela.

German police win social media over with a funny video of "detaining" a rogue swan



Police in Rhineland-Palatinate explained that the swan got lost and ended up near a highway.



It could have been killed by a car, but officers quickly picked it up and released it in a safe… pic.twitter.com/OrxpVSMSq5 — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025

El video fue publicado este miércoles, en la cuenta de Instagram de la policía y superó rápidamente las cien mil visualizaciones. En el posteo, el organismo destacó la rapidez de la intervención y confirmó que el cisne fue liberado ileso.

Lejos de una sanción, el “arresto” terminó siendo celebrado. Muchos usuarios resaltaron la escena como un ejemplo de empatía y sentido del humor, mientras que otros recordaron la importancia de cuidar la fauna urbana en zonas transitadas.