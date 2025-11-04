Microcentro: Un policía se defendió de un asalto y mató a uno de los atacantes

Un oficial retirado de la Policía Federal Argentina fue abordado por dos motochorros en una financiera de Reconquista y Corrientes. Tras un breve enfrentamiento, abatió a uno de ellos. El otro escapó.
Un policía federal retirado abatió este martes a un motochorro que -junto con un cómplice- ingresaron armados y con intenciones de robo a una financiera ubicada en la intersección de la Avenida Corrientes y Reconquista, en pleno microcentro porteño.
Según confirmaron fuentes de la Policía de la Ciudad, el hombre, retirado de la Policía Federal Argentina (PFA), se encontraba acompañado por un amigo al momento del intento de robo. Los atacantes, que se desplazaban en una motocicleta, intentaron reducirlo bajo amenaza, pero el policía se defendió con arma reglamentaria y respondió al ataque.
Uno de los agresores cayó abatido en el lugar mientras su cómplice logró huir a toda velocidad. La víctima del asalto no sufrió heridas y fue quien relató lo ocurrido a los efectivos de la Comisaría Vecinal 13B, que intervinieron tras un llamado al 911.
El fallecido, cuya identidad aún no fue difundida, tenía antecedentes por robo. La Fiscalía Criminal y Correccional N°5 ordenó el secuestro del arma y pericias balísticas para determinar la secuencia exacta del tiroteo.
El ex policía quedó a disposición de la Justicia, aunque por el momento se considera que actuó en legítima defensa.