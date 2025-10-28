Río de Janeiro: la Comisión de DDHH de Brasil criticó el operativo policial

Según la presidenta del comité, la diputada Dani Monteiro (PSOL), la operación transformó las favelas de Río “en un escenario de guerra y barbarie”, reportó Agencia Brasil.

Según la parlamentaria, la comisión sigue “con extrema preocupación” la escalada de violencia provocada por la megaoperación contra el grupo criminal Comando Vermelho en favelas de Río, que ha dejado hasta el momento 64 muertos , incluidos cuatro policías civiles, además de varios agentes baleados.

Dani Monteiro afirmó, en un comunicado, que “ninguna política de seguridad puede sostenerse con este baño de sangre”.

"Una operación letal sin precedentes"

"Nos enfrentamos a una operación letal sin precedentes. El Estado no puede seguir actuando como si existiera la pena de muerte, ni como si las favelas fueran territorio enemigo o escenario de un espectáculo", siguió.

“Es grave que el gobernador Cláudio Castro insista en actuar solo, mientras el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública afirma haber respondido con prontitud a todas las solicitudes del gobierno estatal para el uso de la Fuerza Nacional”, agregó.

La parlamentaria afirmó que Río necesita cooperación entre las esferas de gobierno, no disputas políticas. "La seguridad pública se logra mediante la planificación, la inteligencia y el respeto a la vida, no mediante la espectacularización de las masacres”, añadió.

La comisión reafirmó su compromiso con la vida y los derechos humanos, “exigiendo transparencia, rendición de cuentas e investigación rigurosa de todos los hechos”.

Castro dijo que “Río está solo” en operativo contra Comando Vermelho

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro (PL), declaró este martes que, anteriormente, el gobierno federal había negado ayuda para las operaciones policiales en la ciudad y que, por lo tanto, el estado “estaba solo” en el megaoperativo de esta mañana en los complejos Alemão y Penha contra el grupo criminal Comando Vermelho, en el que al menos 60 personas murieron en tiroteos violentos.

Castro afirmó que el estado está combatiendo el crimen organizado sin apoyo federal: “Río está solo”, reportó Globo.com. La operación en Alemão y Penha es la más grande en Río desde 2010, afirmó.

Los Ministerios de Justicia y Defensa afirmaron que continuarán operando en el estado y enumeraron medidas de cooperación.

"Nos negaron tres veces nuestras peticiones : para prestar el blindado, teníamos que tener GLO, y el presidente (Lula) está contra GLO. Todos los días hay un motivo para no cooperar“, lamentó Castro.