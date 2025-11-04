Laos: padre e hijo mueren tras ataque de avispones gigantes

Según el medio New York Post, los insectos, que pueden medir hasta 5 centímetros y tienen un aguijón de 6 milímetros, picaron repetidamente a los dos turistas mientras descendían de un árbol acompañados por su guía. Ambos fueron trasladados a un centro médico, pero fallecieron pocas horas después por shock anafiláctico.

“Tenían el cuerpo cubierto de manchas rojas. Era muy doloroso. Nunca había visto algo tan grave”, explicó el doctor Phanomsay Phakan, de la Clínica Phakan Arocavet, que los atendió tras el ataque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrueCrimeUpdat/status/1985588903404036490&partner=&hide_thread=false WARNING: This post describes a fatal accident.



A father and his son were tragically killed after being stung "more than a hundred times" by a swarm of Asian giant hornets while ziplining in Laos.



Daniel Owen, 47, and his son Cooper, 15, were on holiday at an adventure resort… pic.twitter.com/alcEQqMHPz — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 4, 2025

El avispón gigante asiático, conocido por su tamaño y agresividad, vive en regiones húmedas del continente y suele atacar cuando percibe una amenaza para su colmena. Su veneno puede causar reacciones graves, sobre todo ante múltiples picaduras.

Owen era originario de Idaho (Estados Unidos) y trabajaba como director de Quality Schools International, una institución educativa privada en Vietnam, donde residía con su familia.

El incidente generó preocupación entre los operadores de turismo ecológico en Laos, que analizan reforzar las medidas de seguridad y control de insectos en zonas de bosque tropical.

Por el momento, las autoridades locales no informaron si se tomarán medidas adicionales en el área donde ocurrió el hecho.