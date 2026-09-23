Un terremoto de 5,4 grados sacudió La Rioja

Este hecho es de mayor magnitud al registrado el reciente martes 10 de marzo, cuando un temblor de 4,4° sacudió el sur de La Rioja a las 05:51 y, tal cual el evento sísmico del día de hoy, no dejó daños materiales ni personas heridas. El movimiento, localizado en la región de Los Llanos, activó los sistemas de monitoreo por su magnitud, aunque su profundidad redujo el impacto en superficie.

El temblor había ocurrido tres días después de otro evento de mayor intensidad registrado el sábado 7 de marzo por la tarde, que alcanzó magnitud 5 y se sintió en San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza. Ambos tuvieron epicentros cercanos a Chepes y profundidades superiores a los 130 kilómetros.

El INPRES había ubicado aquel epicentro a 37 kilómetros al sudoeste de Chepes, 65 kilómetros al oeste de Ulapes y 71 kilómetros al este de Bermejo. La profundidad fue de 137 kilómetros, un factor que influyó en la percepción limitada del fenómeno.

En La Rioja, al igual que el sismo ocurrido hoy, la intensidad alcanzó el grado III de la escala Mercalli, que describe un temblor débil percibido solo por algunas personas en reposo. En San Juan, Mendoza y Córdoba llegó al grado II, calificado como muy débil y perceptible para un número reducido de personas en reposo o dentro de edificios.