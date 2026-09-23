Dánica cierra definitivamente su planta de Llavallol: qué pasará con los trabajadores

El segundo episodio se produjo a fines de 2024. La compañía volvió a comunicar el cierre de la fábrica y abrió un programa de retiros voluntarios. En aquel momento, la planta contaba con alrededor de 150 trabajadores.

Tras una negociación entre la empresa, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA) y el Gobierno bonaerense, la actividad pudo retomarse en febrero de 2025, aunque con una dotación mucho menor.

De 150 trabajadores a una planta con apenas 30 empleados

La reapertura se produjo con alrededor de 40 trabajadores y una actividad reducida. Con el paso de los meses, la cantidad de empleados siguió disminuyendo hasta llegar a los aproximadamente 30 que permanecen actualmente.

Según fuentes de la empresa, durante la última etapa la actividad de Llavallol se encontraba limitada principalmente a tareas de envasado, bajo un acuerdo con el sindicato que vence el 30 de septiembre.

Dorada S.A. aseguró que, una vez cumplido ese plazo, comenzará la parada definitiva de las instalaciones y que se realizarán las tareas correspondientes de acuerdo con las normas ambientales vigentes.

Los directivos de Dorada S.A., empresa propietaria de Dánica, confirmaron el cierre definitivo de la planta de Llavallol.

Respecto de los trabajadores, la empresa informó que los salarios se mantendrán hasta la fecha prevista para el cierre y que ya comenzaron las formalidades para el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Sin embargo, desde el sindicato señalaron que hasta el momento el único documento formal recibido fue el cartel colocado en la puerta de la planta y que los trabajadores todavía no recibieron telegramas de despido ni cartas documento.

El SOEIA presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y solicitó una audiencia con la empresa. El gremio espera que el encuentro pueda concretarse durante esta semana.

Mientras tanto, los trabajadores instalaron una carpa frente a la fábrica y organizan una permanencia por turnos a la espera de definiciones sobre su futuro laboral.

Una fábrica con casi 90 años de historia

La planta de Llavallol funciona desde 1939, cuando el inmigrante danés Christian Boll se instaló en la zona para producir aceites vegetales hidrogenados destinados a la industria de galletitas y caramelos.

En 1963 comenzó la fabricación de margarinas de origen vegetal bajo la marca Dánica, que con el tiempo se convirtió en uno de los productos más reconocidos de la empresa.

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La compañía tuvo distintos propietarios a lo largo de las décadas. En 2011 fue adquirida por el grupo brasileño BRF y, siete años después, pasó a manos del Grupo Beltrán, que continúa siendo su propietario.

El cierre de Llavallol no implica necesariamente la desaparición de la marca Dánica del mercado. El Grupo Beltrán mantiene otra planta en Córdoba, dedicada a la elaboración de aderezos.

Ahora, el futuro de los trabajadores de Llavallol quedará atado a las negociaciones entre la empresa y el sindicato, mientras se acerca la fecha prevista para el cierre definitivo de una fábrica que lleva casi 90 años de historia en el partido de Lomas de Zamora.