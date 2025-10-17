Video - Un perro quedó colgando del ascensor y un héroe le salvó la vida

El episodio ocurrió en un edificio del barrio porteño de Villa Crespo, cuando un perro quedó colgando mientras luego de que su correa se trabara después que se cerrara la puerta del ascensor. Un vecino escuchó los gritos de ayuda y logró salvarlo.
Una tarde común se convirtió en una escena desesperante en un edificio del barrio porteño de Villa Crespo. Eran cerca de las 13:20 cuando la correa de un perro se trabó en la puerta del ascensor y el animal quedó colgando en el hueco del primer piso. Su dueña, una mujer extranjera, quedó encerrada dentro del ascensor sin poder hacer nada.
El vecino Leo Blumberg, compositor y director de la carrera de música en la escuela ORT, escuchó la alarma del ascensor desde su estudio y salió al pasillo. “Pensé que alguien se había quedado encerrado, pero cuando bajé vi al perro colgado, sin poder respirar”, relató.
Sin dudarlo, Blumberg corrió al hall y logró soltar el gancho del pretal. “Cuando lo agarré ya casi no se movía. Le hice maniobras de RCP como pude y de a poco volvió a reaccionar”, contó. El momento fue captado por las cámaras de seguridad del edificio, que registraron cada segundo de la escena.
Tras liberar al animal, Blumberg avisó a la dueña que su perro estaba fuera de peligro. Minutos después, el encargado del edificio logró destrabar la puerta y ambos pudieron reencontrarse.
El músico, aún conmocionado, decidió transformar lo ocurrido en algo útil. “Estoy componiendo una canción corta que enseñe cómo hacer RCP a mascotas. Es información que puede salvar vidas”, dijo.
El hecho dejó en evidencia la importancia de mantener la correa suelta al ingresar a un ascensor y actuar con rapidez ante una emergencia. Gracias a la reacción inmediata de un vecino, la historia que pudo terminar en tragedia tuvo un cierre feliz.
