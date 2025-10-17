Video - Un perro quedó colgando del ascensor y un héroe le salvó la vida

El vecino Leo Blumberg, compositor y director de la carrera de música en la escuela ORT, escuchó la alarma del ascensor desde su estudio y salió al pasillo. “Pensé que alguien se había quedado encerrado, pero cuando bajé vi al perro colgado, sin poder respirar”, relató.

Sin dudarlo, Blumberg corrió al hall y logró soltar el gancho del pretal. “Cuando lo agarré ya casi no se movía. Le hice maniobras de RCP como pude y de a poco volvió a reaccionar”, contó. El momento fue captado por las cámaras de seguridad del edificio, que registraron cada segundo de la escena.

Tras liberar al animal, Blumberg avisó a la dueña que su perro estaba fuera de peligro. Minutos después, el encargado del edificio logró destrabar la puerta y ambos pudieron reencontrarse.

El músico, aún conmocionado, decidió transformar lo ocurrido en algo útil. “Estoy componiendo una canción corta que enseñe cómo hacer RCP a mascotas. Es información que puede salvar vidas”, dijo.

El hecho dejó en evidencia la importancia de mantener la correa suelta al ingresar a un ascensor y actuar con rapidez ante una emergencia. Gracias a la reacción inmediata de un vecino, la historia que pudo terminar en tragedia tuvo un cierre feliz.