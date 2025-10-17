Brutal ataque a un carpincho en un country de Canning:

La escena fue filmada por residentes y difundida en redes sociales, lo que derivó en la intervención del área de Fauna del municipio de Ezeiza.

En los videos se ve a los atacantes persiguiendo al animal con un fierro, mientras los vecinos les gritan desesperados que se detengan. Sin embargo, los agresores continuaron con la golpiza incluso cuando el carpincho intentó refugiarse en un lote.

“Les estoy gritando que dejen al animal porque lo están ahorcando y le vuelven a pegar con un palo. El de seguridad mira y no hace absolutamente nada”, se escucha decir a una vecina en una de las grabaciones.

El ataque al carpincho

Una residente contó que el ataque fue “horroroso” y que los golpes se prolongaron durante varios minutos. “Le pegaron en el lomo, en la cabeza, en la carita. No había ninguna razón para hacerlo. Les gritamos que pararan, pero siguieron. Querían matarlo y subirlo a una camioneta”, relató. Según su testimonio, los hombres también le colocaron una soga al cuello para arrastrarlo. “Nos dijeron desde el municipio que posiblemente querían llevárselo para comerlo”, agregó.

video

El ataque, según los testigos, duró alrededor de 20 minutos. “Fue una hazaña para ellos, no desistían. Traspasaron propiedad privada, fue terrible. Me da miedo vivir en un lugar donde esta gente puede hacer eso”, dijo otra vecina del barrio, aún conmocionada.

Llamaron a la municipalidad

El administrador del country, Matías Bernal, confirmó que se comunicaron de inmediato con las autoridades municipales. “Llamamos a la Secretaría de Bienestar de Ezeiza para informar lo ocurrido. Desconocíamos la situación. El director del área y un veterinario se acercaron al lugar, lo anestesiaron y lo retiraron”, explicó.

Según Bernal, el diagnóstico inicial fue desesperanzador. “Nos dijeron que el pronóstico era muy reservado, que tenía una herida profunda en el cráneo y estaba inconsciente. Lo habían lastimado con una barra de metal”, detalló.

El animal permanece bajo cuidado del municipio. Desde la administración del barrio confirmaron que los agresores pertenecen a una empresa tercerizada y que ya iniciaron un proceso interno para impedirles el ingreso y evaluar una denuncia penal. “Aportamos todos los datos a la municipalidad. La prioridad ahora es la salud del carpincho, pero también vamos a impulsar una denuncia autónoma”, aseguró Bernal.

El caso generó una fuerte indignación en redes sociales y entre asociaciones proteccionistas, que reclaman sanciones ejemplares. La Secretaría de Ambiente de Ezeiza informó que el carpincho permanece bajo observación y que se labraron actuaciones por maltrato animal, delito previsto en la Ley 14.346, que contempla penas de prisión de quince días a un año.

Mientras tanto, el barrio Lares busca reponerse del horror vivido a plena luz del día. “No puedo borrar los gritos del animal ni la indiferencia de quienes lo miraban sin hacer nada. Es inaceptable”, dijo una vecina.