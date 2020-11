George Clooney regaló US$ 1 millón a cada uno de sus amigos

En el marco de una entrevista realizada por la revista GQ, Clooney dijo: "Simplemente pensé que, básicamente, si me atropella un autobús, todos (los amigos a los que les regaló un millón de dólares) están en el testamento. Entonces, ¿por qué diablos estoy esperando que me atropelle un autobús" , explicó.

En 2017, su buen amigo Rande Gerber contó una historia sobre cómo, años antes, Clooney había convocado a 14 de sus amigos más cercanos y les había dado a cada uno un millón de dólares, en efectivo, en un bolso.

La historia

George Clooney nunca había confirmado o negado haber hecho esto, y cuando GQ le preguntó al respecto, terminó contando la historia: “Amal (su actual esposa) y yo nos acabábamos de conocer, pero no estábamos saliendo en absoluto”, dice. “Yo era un hombre soltero. Todos estábamos envejeciendo. Tenía 52 años o algo así. Y la mayoría de mis amigos son mayores que yo ".

Esto fue en 2013, la película "Gravedad" estaba a punto de salir, “y como no querían pagarnos, nos dieron porcentajes de la película, porque pensaron que iba a ser un fracaso, y terminó siendo un buen negocio." De modo que tenía algo de dinero, aunque, curiosamente, no tanto como ahora" (La mayor ganancia de Clooney fue por la venta por mil millones de dólares de Casamigos, la compañía de tequila que comenzó con Gerber y otro amigo, en 2017).

Pero en 2013, aún no tenía familia, ni idea real o esperanza de que algún día la tuviera, explicó el actor. “Y pensé, lo que sí tengo son estos tipos que, durante un período de 35 años, me han ayudado de una forma u otra. Dormí en sus sofás cuando estaba arruinado. Me prestaron dinero cuando estaba en quiebra. Me ayudaron cuando necesitaba ayuda a lo largo de los años. Y les he ayudado a lo largo de los años. Todos somos buenos amigos. Y pensé, ya sabes, sin ellos no tengo nada de esto. Y todos somos muy cercanos, y pensé que básicamente si me atropellaba un autobús, todos estaban en el testamento. Entonces, ¿por qué diablos estoy esperando que me atropelle un autobús?

El siguiente paso fue ¿cómo conseguir 14 millones de dólares en efectivo? Y Clooney investigó un poco y descubrió que en el centro de Los Ángeles había un lugar (no revelado) al que se puede ir, "y tienen palets gigantes de dinero en efectivo". Entonces compró una camioneta vieja y destartalada que decía "Florista" y condujo hacia el centro, y se metió en un ascensor con el vehículo, y bajó a la bóveda. y cargó el efectivo. No se lo dijo a nadie más que a su asistente “y a un par de tipos de seguridad". "Y compré 14 bolsos Tumi, y luego empaqué un millón de dólares, en efectivo en cada uno de los bolsos".

Al día siguiente, invitó a todos sus amigos. “Y levanté un mapa y señalé todos los lugares a los que podía ir en el mundo y todas las cosas que podía ver gracias a ellos. Y dije: "¿Cómo se le paga a gente así?" Y dije: "Oh, bueno: ¿qué tal un millón de dólares?". Y lo divertido fue eso. Fue el 27, 28 de septiembre. Un año después, el 27 de septiembre, por casualidad, fue el día en que me casé ”.

"Sabes, es divertido", dijo Clooney al periodista de la revista GQ. “Recuerdo haber hablado con un imbécil muy rico con el que me encontré en un hotel en Las Vegas, ciertamente mucho más rico que yo. Y recuerdo que había salido la historia sobre el dinero en efectivo y él me dijo: "¿Por qué harías eso?" Clooney sonrió y dijo: "Y yo pensaba, '¿Por qué no harías eso, idiota?'"