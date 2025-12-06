Javier Milei presentó los F-16 y defendió la designación de Carlos Presti en Defensa

"Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer sustancialmente nuestra Fuerza Aérea", manifestó en el inicio de su discurso.

"Cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver, por primera vez, a sus ángeles protectores surcando el cielo. Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino", subrayó el Presidente. Y agregó: "Hoy es un día histórico, porque todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguro", agregó.

Embed

Milei cuestionó también la gestión de las administraciones anteriores en materia de defensa. "Esta incorporación de los F-16 es fundamental, porque los gobiernos anteriores nos habían dejado sin defensas. Nuestro gobierno, en cambio, está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas, destrato que fue motivado por intereses ideológicos y partidarios”, sostuvo.

En ese sentido, el Presidente elogió la tarea del ministro de Defensa, Luis Petri, y defendió la designación de su sucesor, Carlos Presti. "En un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia nacional como fue la última dictadura militar, en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad. Ahora, amparados en conjugar fantasmas del pasado, rechazan la designación del Teniente General (Carlos Presti), pero esto se basa en su idoneidad para el cargo", aseveró.

"Nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara sino que buscamos a los que más saben en la materia. Y lógicamente, quien más sabe de defensa nacional es un militar", argumentó.

avionesfuerzaerea8 Antes de la presentación en Córdoba, los F-16 sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires.

Las críticas al kirchnerismo no se terminaron ahí. "Durante estos 20 años se llenaron la boca hablando de soberanía por décadas, pero nos entregaron un país pobre e indefenso. Desfinanciaron a nuestras Fuerzas Armadas e intentaron demonizarlas ante la sociedad para obtener un rédito político", recordó el líder de La Libertad Avanza.

“La única forma de tener un país soberano es construyendo riqueza y construyendo las capacidades para defenderla”, añadió Milei. Y concluyó: "Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando".