Giovanni Simeone aplicó la ley del ex y le convirtió a Napoli

El 1-0 final, por la séptima fecha de la Serie A, dejó al conjunto napolitano sin la punta del campeonato.

“En Napoli se llora dos veces: cuando llegás y cuando te vas”, había dicho el “Cholito” al despedirse del club partenopeo. Este sábado, estuvo al borde de una tercera lágrima. A los 32 minutos del primer tiempo, aprovechó un error en la salida rival y definió con frialdad para sellar el resultado. Fue su primer gol con la camiseta del Torino, y quizás uno de los más simbólicos de su carrera.

El tanto llegó tras una jugada confusa: Gilmour intentó recuperar una pelota que terminó quedando suelta en el área, y Simeone apareció en el momento justo. El argentino, con sangre fría, esperó el movimiento de Di Lorenzo, lo eludió y definió de zurda ante la salida de Milinkovic-Savic, ex capitán del Torino. El gesto posterior lo dijo todo: sin gritarlo, bajó la cabeza y fue rodeado por sus compañeros, que lo abrazaron mientras el estadio explotaba.

El equipo de Marco Baroni, que apenas había ganado un partido en el torneo, logró imponerse con autoridad y revivió frente al campeón italiano. Baroni, curiosamente, ya había sido verdugo del Nápoles en la temporada pasada, cuando lo eliminó de la Copa Italia dirigiendo a la Lazio. Además, su nombre está ligado a la historia del club partenopeo: en 1990, marcó el gol que le dio al Napoli de Diego Maradona su segundo Scudetto.

Napoli, dirigido por Antonio Conte, mostró su habitual dominio del balón pero careció de precisión en los metros finales. De Bruyne y Spinazzola no lograron desequilibrar, y el gol de Noa Lang en el minuto 94 fue anulado por posición adelantada. Las ausencias por lesión de Scott McTominay y Rasmus Hojlund también pesaron en un equipo que se mostró predecible y falto de profundidad.

El Torino resistió los embates del segundo tiempo con orden y personalidad. En los minutos finales, el arquero Israel fue figura al contener un disparo de Politano y asegurar un triunfo que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.

Para Simeone, la noche en Turín fue un reencuentro con su pasado reciente y una prueba de madurez futbolística. Marcó el gol de la victoria ante el club que lo vio brillar, pero eligió el respeto antes que el festejo. Y aunque su gesto fue sobrio, su actuación tuvo el peso de una declaración: el “Cholito” volvió a sentirse protagonista en Italia.