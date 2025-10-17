El argentino Joaquín Panichelli le hizo un doblete al PSG con Racing de Estrasburgo

El club parisino abrió el marcador a los cinco minutos de juego con un gol de Bradley Barcola, quien selló una gran jugada. Sin embargo, para sorpresa de todos, Racing de Estrasburgo dio vuelta el partido por 2 a 1 para irse arriba al descanso. Panichelli, a los 26 minutos, puso el 1 a 1 con un impresionante cabezazo y Diego Moreira, a los 41', definió con categoría dentro del área tras un pase mágico de Valentín Barco para silenciar el Parque de Los Príncipes.

Panichelli, quien no llegó a debutar en el club de Núñez, estampó el 3 a 1 en el marcador con una contundente definición frente al arquero Lucas Chevalier a los cuatro minutos del complemento. Pero, PSG se puso en partido con un tanto de Goncalo Ramos a los 13' de la segunda etapa de penal.

Tras ese tanto, PSG arrolló a Racing de Estrasburgo y, con un gol de Senny Mayulu, a los 34', puso el 3 a 3 final tras varios intentos y atajadas de Mike Penders. Cerca del final, Panichelli, con otro gran cabezazo que pasó al lado del palo, estuvo a nada de su triplete y darle el triunfo a su equipo. El argentino, de excelente partido, es el goleador del campeonato francés con 7 goles en 8 duelos.

PSG lidera la Ligue 1 con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y una derrota. Aunque Lyon y Olympique de Marsella, con 15 unidades con un partido menos, pueden arrebatarle la cima al conjunto de Luis Enrique. Por su parte, Racing de Estrasburgo tiene 16 porotos, peleando también el liderazgo del campeonato francés.