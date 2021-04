Godoy Cruz busca su primer triunfo desde el regreso a su estadio

El pasado domingo, el Tomba volvió a su estadio luego de casi 16 años pero no consiguió la victoria. Cayó 2-3 ante Arsenal de Sarandí, que hasta ese momento no sumaba triunfos en la competencia. Luego de este mal comienzo, el equipo de Sebastián Méndez irá mañana en busca de una victoria en casa, algo que no le sucede desde el año 2005.

Godoy Cruz, que se ubica en la parte inferior de la Zona A, con 12 puntos, necesitará sumar de a tres para continuar con chances de ser uno de los cuatro clasificados de la Copa de la Liga. Por el lado de su rival, que también necesita el triunfo, tiene un punto más (13) y hasta el momento esta afuera de los cuatro primeros.

El DT del Tomba tiene dos dudas, ya que el defensor Leonel González sufrió un golpe en su tobillo derecho y el delantero Cristian Colman, una contractura. Además, el mediocampista Wilder Cartagena no podrá estar a disposición por haber acumulado cinco amarillas en el último partido con Colón de Santa Fe.

Mientras que el conjunto de Santiago del Estero, debido a contagios de coronavirus y lesionados, prescindió de nueve futbolistas para encarar el partido en Mendoza: Andrés Mehring, Federico Andueza, Juan Galeano, Carlo Latttanzio, Milton Giménez, Nahuel Banegas, Leonardo Sequeira, Dixon Rentería e Ismael Quilez.

POSIBLES FORMACIONES



Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Mauro Dos Santos, Leonel González o Gianluca Ferrari y Damián Pérez; Valentín Burgoa y Gonzalo Abrego; Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude y Matías Ramírez; Cristian Colmán o Tomás Badaloni. DT: Sebastián Méndez.



Central Córdoba: Alejandro Sánchez; Gonzalo Bettini, Oscar Salomón, Alejandro Maciel y Jonathan Bay; Lucas Brochero, Cristian Vega, Francisco Cerro y Hernán López Muñoz; Claudio Riaño y Abel Argañaraz. DT: Alberto Bulleri.

Fecha: Viernes 23 de Abril



Hora: 21.15

Árbitro: Ariel Penel

TV: Fox Sports Premium