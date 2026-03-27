Longchamps: lo rechazó una chica un boliche, la siguió en su auto y la atropelló

El impacto fue de tal magnitud que ambos jóvenes fueron arrastrados durante varios metros. Como consecuencia, Nair permanece internada con heridas de gravedad, mientras que Maxi se encuentra en estado crítico.

auto El auto del agresor fue secuestrado por los investigadores policiales.

La investigación avanzó en las últimas horas con la detención del sospechoso. El operativo se concretó luego de un seguimiento mediante cámaras de seguridad, que permitió identificar el vehículo utilizado en el ataque. Según informaron fuentes del caso, el acusado había intentado ocultarlo en un taller mecánico.

El agresor fue detenido

La detención fue confirmada por Luciana Santoro, hermana de Nair, quien además cuestionó el accionar inicial de las autoridades. “Tuvimos que movernos por nuestra cuenta para conseguir pruebas, como videos y testimonios”, sostuvo en declaraciones radiales.

Si bien consideró que el arresto representa un avance, la familia exige que la causa continúe su curso y que el acusado permanezca detenido. “Esperemos que se haga justicia y que no salga rápido”, reclamó.

El caso generó conmoción en la zona y vuelve a poner el foco en situaciones de violencia que se originan tras episodios de acoso y rechazo. Mientras tanto, las víctimas continúan internadas y la Justicia deberá determinar la responsabilidad del detenido.