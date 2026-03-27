Longchamps: lo rechazó una chica un boliche, la siguió en su auto y la atropelló

El acusado tiene 29 años y fue detenido tras intentar ocultar su auto. Dos personas resultaron heridas cuando fueron embestidas. La joven está grave y su amigo permanece en estado crítico.
Una salida entre amigos terminó en una escena de extrema violencia en la localidad bonaerense de Longchamps, donde un joven fue detenido acusado de perseguir y atropellar a dos personas que habían salido de un boliche. El caso es investigado como un posible intento de doble homicidio.
El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 21 de marzo. Nair Santoro y su amigo Maxi habían ido a bailar al boliche La Reserva, sin imaginar que la noche derivaría en un ataque brutal. Según la denuncia de los familiares, un vecino identificado como Rodrigo Jerez, de 29 años, habría acosado a la joven dentro del local.
Siempre de acuerdo a esos testimonios, Nair lo rechazó, lo que desató la reacción violenta del acusado. La hermana de la víctima relató en redes sociales que el hombre amenazó tanto a la joven como a su acompañante antes de retirarse del lugar.
Horas más tarde, cuando Nair y Maxi se iban en moto, Jerez los habría seguido en su auto. La persecución terminó en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Malvinas, donde el conductor embistió deliberadamente a las víctimas.
El impacto fue de tal magnitud que ambos jóvenes fueron arrastrados durante varios metros. Como consecuencia, Nair permanece internada con heridas de gravedad, mientras que Maxi se encuentra en estado crítico.
La investigación avanzó en las últimas horas con la detención del sospechoso. El operativo se concretó luego de un seguimiento mediante cámaras de seguridad, que permitió identificar el vehículo utilizado en el ataque. Según informaron fuentes del caso, el acusado había intentado ocultarlo en un taller mecánico.
La detención fue confirmada por Luciana Santoro, hermana de Nair, quien además cuestionó el accionar inicial de las autoridades. “Tuvimos que movernos por nuestra cuenta para conseguir pruebas, como videos y testimonios”, sostuvo en declaraciones radiales.
Si bien consideró que el arresto representa un avance, la familia exige que la causa continúe su curso y que el acusado permanezca detenido. “Esperemos que se haga justicia y que no salga rápido”, reclamó.
El caso generó conmoción en la zona y vuelve a poner el foco en situaciones de violencia que se originan tras episodios de acoso y rechazo. Mientras tanto, las víctimas continúan internadas y la Justicia deberá determinar la responsabilidad del detenido.
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