YPF: quiénes votaron a favor y en contra de nacionalizar la petrolera en 2012

El proyecto para expropiar el 51% de las acciones de la petrolera recibió un apoyo contundente en Diputados y el Senado. Los nombres que fueron clave en aquella decisión. Cómo votó Patricia Bullrich, hoy referente de LLA en el Parlamento.
La nacionalización del 51% de las acciones de YPF a la española Repsol en 2012 no fue una decisión exclusiva del kirchnerismo. El proyecto, que declaraba de “utilidad pública” la soberanía hidrocarburífera, logró una mayoría transversal en el Congreso.
En la Cámara de Diputados, la votación terminó con un contundente 232 a favor, apenas 20 en contra y una sola abstención (Elisa Carrió). En el Senado, el respaldo fue similar: 63 afirmativos contra sólo tres negativos. Además del bloque del Frente para la Victoria (con figuras como Agustín Rossi, Héctor Recalde o Mayra Mendoza), la lista de quienes apoyaron la medida incluye a nombres de peso que hoy ocupan lugares centrales en el mapa político.
Desde el radicalismo, por ejemplo: Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, Ricardo Buryaile y Ernesto Sanz acompañaron la recuperación. En el peronismo no K, Felipe Solá y Omar Perotti también dieron su aval. Aliados y progresismo: Victoria Donda y el cineasta Fernando “Pino” Solanas fueron defensores fervientes de la ley. Resaltan los votos de Luis Juez (entonces senador) y Miguel Ángel Pichetto, quienes hoy mantienen alianzas políticas con sectores que critican duramente el costo de aquella expropiación.
La oposición a la medida fue reducida, pero firme en sus argumentos sobre la “seguridad jurídica”. Lideraron el rechazo el PRO, con figuras como Federico Pinedo, Patricia Bullrich -hoy senadora de LLA- y Jorge Triaca. Y en el peronismo no K existió oposición con Graciela Camaño, y Adolfo Rodríguez Saá y Juan Carlos Romero en el Senado.
En un comunicado titulado “Ganó Argentina”, la Procuración del Tesoro de la Nación dijo que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispuso la revocación total de la sentencia por US$16.000 millones más intereses en el caso YPF y esto es un “motivo de alegría para la Procuración del Tesoro y todos los argentinos”.
“Estamos frente a un logro de magnitud histórica. Tras 12 años de un litigio desgastante, el Gobierno del Presidente Javier Milei consiguió en apenas dos años lo que nadie había logrado: revertir por completo una sentencia colosal que amenazaba el futuro económico de todos los argentinos”, destacó.
“Agradecemos especialmente al Presidente Javier Milei y todo su equipo de gobierno, por la libertad que desde el primer día dio a esta Procuración del Tesoro de la Nación para trabajar con independencia técnica y profesionalismo en la defensa del Estado Nacional”, señaló en el texto.
Dijo que “este resultado es fruto del trabajo mancomunado e incansable de diversas áreas del gobierno, con la Procuración del Tesoro, en la defensa del Estado Nacional. En especial con la Secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy, el Ministro de Economía Luis Caputo, el Canciller Pablo Quirno y el Embajador en Estados Unidos Alec Oxenford, junto a quienes se desplegó una estrategia de defensa sin precedentes que permitió este hito histórico”.
También destacó el trabajo del equipo profesional del estudio Sullivan & Cromwell liderado por Robert Giuffra Jr., por su “capacidad de trabajo articulado con la Procuración del Tesoro de la Nación y de todos los testigos expertos, las organizaciones nacionales e internacionales y todos los países -en particular los Estados Unidos- que apoyaron la posición de la República Argentina en el marco de este complejo litigio”.
“A pesar de las presiones, la Argentina no se dejó amedrentar. Se plantó con éxito frente al desafío judicial más grande de su historia, trabajando en equipo con las distintas áreas de gobierno, y sometiéndose como un país serio a las reglas del sistema judicial estadounidense”, sostuvo la Procuración.
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