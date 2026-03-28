YPF: quiénes votaron a favor y en contra de nacionalizar la petrolera en 2012

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"Ganó Argentina": el fallo de la Procuración del Tesoro tras el fallo por YPF

En un comunicado titulado “Ganó Argentina”, la Procuración del Tesoro de la Nación dijo que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispuso la revocación total de la sentencia por US$16.000 millones más intereses en el caso YPF y esto es un “motivo de alegría para la Procuración del Tesoro y todos los argentinos”.

“Estamos frente a un logro de magnitud histórica. Tras 12 años de un litigio desgastante, el Gobierno del Presidente Javier Milei consiguió en apenas dos años lo que nadie había logrado: revertir por completo una sentencia colosal que amenazaba el futuro económico de todos los argentinos”, destacó.

“Agradecemos especialmente al Presidente Javier Milei y todo su equipo de gobierno, por la libertad que desde el primer día dio a esta Procuración del Tesoro de la Nación para trabajar con independencia técnica y profesionalismo en la defensa del Estado Nacional”, señaló en el texto.

Dijo que “este resultado es fruto del trabajo mancomunado e incansable de diversas áreas del gobierno, con la Procuración del Tesoro, en la defensa del Estado Nacional. En especial con la Secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy, el Ministro de Economía Luis Caputo, el Canciller Pablo Quirno y el Embajador en Estados Unidos Alec Oxenford, junto a quienes se desplegó una estrategia de defensa sin precedentes que permitió este hito histórico”.

También destacó el trabajo del equipo profesional del estudio Sullivan & Cromwell liderado por Robert Giuffra Jr., por su “capacidad de trabajo articulado con la Procuración del Tesoro de la Nación y de todos los testigos expertos, las organizaciones nacionales e internacionales y todos los países -en particular los Estados Unidos- que apoyaron la posición de la República Argentina en el marco de este complejo litigio”.

“A pesar de las presiones, la Argentina no se dejó amedrentar. Se plantó con éxito frente al desafío judicial más grande de su historia, trabajando en equipo con las distintas áreas de gobierno, y sometiéndose como un país serio a las reglas del sistema judicial estadounidense”, sostuvo la Procuración.