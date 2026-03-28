El fondo que financió el juicio por YPF contra la Argentina apelará el fallo

Burford Capital calificó como "muy decepcionante" la resolución que benefició al Estado argentino por la nacionalización de la petrolera. Dijo que evalúa recurrir a la Corte Suprema de EE.UU. y analiza activar un arbitraje internacional.
El fondo Burford Capital, que financió la demanda contra la Argentina por la nacionalización de YPF en 2012, anunció que avanzará con nuevas instancias judiciales después del fallo adverso de la Corte de Apelaciones norteamericana. En un comunicado, dijo que evalúa recurrir a la Corte Suprema de EE.UU. y hasta activar un arbitraje internacional.
“La decisión del Segundo Circuito es obviamente muy decepcionante y un abandono notable de los derechos de los accionistas minoritarios de la NYSE”, afirmó el director ejecutivo del fondo, Christopher Bogart. También marcó una "contradicción" en el fallo a favor del Estado argentino, al advertir que reconoce una supuesta "violación consciente y flagrante" a los inversores, pero limita la posibilidad de exigir su cumplimiento en ese ámbito judicial.
Esta reacción del fondo Burford Capital se produjo luego de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. revisara el caso vinculado a la expropiación de la compañía petrolera y dejara sin efecto una sentencia previa que había beneficiado a los demandantes Petersen y Eton Park.
De acuerdo con la resolución, la Argentina habría incumplido compromisos asumidos con inversores, aunque esos reclamos no podían resolverse en tribunales estadounidenses. El fallo fue celebrado por el gobierno de Javier Milei y cuestionado por Burford Capital, cuyas acciones se desplomaron ayer hasta el 45% en Wall Street.
La firma confirmó que los demandantes evalúan pedir una revisión “en pleno” del fallo ante todos los jueces del Segundo Circuito, aunque reconocen que este tipo de solicitudes rara vez prospera. “Tomarán una decisión final sobre el siguiente paso en los próximos días”, indicó el comunicado, que fija un plazo de dos semanas para la presentación.
En el texto, Burford Capital dejó abierta la posibilidad de recurrir hasta la Corte Suprema norteamericana y anticipó un posible giro a tribunales internacional. “El arbitraje de tratado de inversión sigue siendo una perspectiva totalmente viable”, anticipó Bogart, al destacar que esa alternativa permanece disponible si la vía judicial no prospera en Estados Unidos.
Se trata de un fondo de inversión de origen británico que proporciona financiación especializada al mercado jurídico. Fue fundado en 2009 por Christopher Bogart y Jonathan Molot, y se presenta como “la firma financiera líder a nivel mundial especializada en derecho”.
En 2015, Burford adquirió por 15 millones de euros los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía y Petersen Inversora), que habían quebrado tras la nacionalización de YPF, al no poder afrontar los créditos con los que habían comprado su 25% de la empresa petrolera.
Junto con el fondo Eton Park, demandó a la Argentina en Nueva York alegando que el Estado actuó como un inversor privado y no cumplió con las reglas de mercado de la propia compañía.
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