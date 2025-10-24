Aerolíneas Argentinas: asamblea de pilotos afectó alrededor de 60 vuelos

Los pilotos realizaron “asambleas informativas” entre las 6 y las 10 y durante ese lapso no hubo despegues desde el Aeroparque Jorge Newbery, lo cual afectó, no solo a los servicios que tenían horario de partida, sino a los retornos de esas aeronaves desde sus destinos, lo cual derivó en demoras que se extenderán a lo largo de toda la jornada.

Aerolíneas Argentinas había anticipado ayer que “cerca de 60 vuelos programados entre las 6:00 y las 10:00 de mañana, podrían registrar demoras como consecuencia de una nueva medida de fuerza dispuesta por el gremio de pilotos APLA, que podría afectar los planes de viaje de más de 7.000 pasajeros”.

“La compañía lamenta profundamente esta situación que genera perjuicios directos sobre los pasajeros, en un momento en que Aerolíneas Argentinas atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado”, indicaron en un comunicado.

Sostenían, además, que “este proceso, que permitió alcanzar niveles de eficiencia y sustentabilidad inéditos en la última década, requiere del compromiso de todos los sectores que forman parte de la empresa. Medidas como estas no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector y dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía”.

“Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”, señalaron finalmente.

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas, nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), fundamentaron las medidas de fuerza en que, “hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”.