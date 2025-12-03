Gremios |

La CGT rechazó el nuevo Salario Mínimo: "Insuficiente y desconectado de la realidad"

La central obrera pidió en un comunicado que el salario recupere su valor y vuelva a “constituirse en referencia válida para todas las escalas salariales del país”.

La CGT rechazó este miércoles el laudo que fija el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en $328.400, una cifra que la central obrera consideró “insuficiente” y “desconectada de la realidad” de los trabajadores.

En un comunicado de prensa, la central obrera hizo mención a la reunión que mantuvieron junto a empresarios y representantes del Estado en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

ADEMÁS: Salario mínimo: el Gobierno fijó aumentos escalonados

"La CGT rechaza por insuficiente el laudo que fija el salario mínimo en $328.400. Exigimos un SMVM que cubra la Canasta Básica y garantice una vida digna", escribieron en el encabezado del comunicado.

image

“Nuestra propuesta contemplaba restablecer el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, incorporando además la inflación proyectada hasta abril de 2026”, recordaron desde la central sindical sobre la alternativa que pusieron sobre la mesa.

La iniciativa de la CGT implicaba un “aumento acumulado del 71,6%, a través de tramos del 11,4% mensual entre diciembre y abril”, lo que significaba el primer paso para que el salario mínimo alcance la Canasta Básica Total, actualmente situada en $1.176.852”.

ADEMÁS: Un exasesor de Milei asegura que "el desempleo está a punto de explotar"

“Lejos de ese objetivo, el laudo impuesto desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadoras y trabajadores y consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”, argumentaron desde la central obrera.

En el mensaje difundido a través de las redes sociales, la CGT volvió a pedir que el Salario Mínimo, Vital y Móvil recupere su valor y vuelva a “constituirse en referencia válida para todas las escalas salariales del país”

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados