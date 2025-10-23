Aerolíneas Argentinas: viernes con demoras y cancelaciones por una medida de fuerza

Estas actividades gremiales podrían derivar en demoras y hasta cancelaciones en los vuelos que parten y arriban de la empresa estatal en la terminal aérea porteña.

El día y la franja horaria de la asamblea planificada es uno de los momentos de mayor movimiento en los aeropuertos nacionales, y particularmente en el principal aeropuerto doméstico del país.

“Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 06:00 y las 10:00 AM", indicó el gremio a través de su cuenta en la red social X.

Agregaron que, “hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”.

Fallas en motores de los B737

“Además, respecto a las fallas detectadas en los motores de la flota B737, que motivaron dejar en tierra 8 aeronaves de este tipo, debido a la evidente falta de previsión empresarial, no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia. Por lo que la medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días”, puntualizaron.

Por último, los pilotos expresaron que, “en este contexto, los y las pilotos permaneceremos unidos/as para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos”.

La última medida de fuerza llevada adelante por los pilotos fue un paro de 24 horas que se realizó el pasado 9 de octubre en Aeroparque, en la antesala al fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.