Paro docente: cuáles serán las escuelas afectadas por la medida de fuerza

La medida de fuerza impulsada por CTERA cuenta con el apoyo del Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por los gremios AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA. Entre otras acciones, incluirá una movilización al Palacio Pizzurno, en el barrio de Recoleta, y clases abiertas.

El paro por 24 horas afectará a escuelas públicas de nivel inicial, primario, secundario y terciario, como así también las universidades, que ya confirmaron su adhesión parcial.

“Ante la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente, los gremios de la educación decidimos parar en todo el país. Es inadmisible que el Gobierno desconozca el diálogo paritario y las leyes que garantizan el financiamiento del sistema educativo público”, sostuvieron las autoridades de CTERA en un comunicado.

Entre los reclamos, aparece el pedido de una nueva Ley de Financiamiento Educativo; la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente, suspendida desde principios de año; la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y pago de las sumas adeudadas a las provincias. También solicitan un aumento del presupuesto educativo para infraestructura, materiales y comedores escolares y mejoras salariales y laborales, frente al retraso de los sueldos frente a la inflación.

Sonia Alesso, secretaria general de la CTERA, informó que por el momento no está prevista una reunión con las autoridades de la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, ni con autoridades del Ministerio de Capital Humano, del que depende la secretaría.

Qué provincias adhieren al paro docente de este martes

Junto con la integración de los gremios bonaerenses, se plegarán a la medida: