Política |

Murió el sindicalista Roberto Pianelli

Fue una de las voces de los Metrodelegados del subte, lideró un gremio propio y sostuvo reclamos por salud laboral durante más de una década.

El sindicalista Roberto Pianelli murió el 29 de enero a los 59 años. Era el secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), el gremio que representa a los trabajadores del subte y el premetro en la ciudad de Buenos Aires.

Pianelli ocupaba ese cargo desde el nacimiento del sindicato en 2011, y fue uno de los principales referentes de los Metrodelegados. Su figura estuvo asociada a reclamos laborales, negociaciones con las autoridades y conflictos que impactaron de manera directa en el funcionamiento del transporte público.

Uno de los ejes de su gestión fue la denuncia por la presencia de asbesto en distintas formaciones y sectores del subte. El dirigente sostuvo que la exposición a ese material afectaba la salud de los trabajadores y exigió medidas concretas para reducir los riesgos, entre ellas, la reducción de la jornada laboral.

720 (7)

Este planteo fue reiterado en comunicados, conferencias y acciones gremiales. Pianelli responsabilizó a las empresas y a los organismos del Estado por la demora en las respuestas y sostuvo el reclamo como una prioridad sindical hasta el final de su vida.

Trayectoria sindical y política

Además de su rol en la AGTSyP, Pianelli tuvo una extensa trayectoria en el ámbito político, formó parte de la conducción nacional de Nuevo Encuentro y mantuvo una relación cercana con el espacio del kirchnerismo. Esa pertenencia influyó en su perfil público y en su participación en debates más amplios sobre el trabajo y los derechos laborales.

ADEMÁS: Milei volvió a cargar contra Paolo Rocca

También se desempeñó como secretario de Salud Laboral de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) a nivel nacional, central sindical conducida por el diputado Hugo Yasky. Desde allí abordó problemáticas vinculadas a las condiciones de trabajo en distintos sectores.

Pianelli 3

Despedidas institucionales

Tras conocerse la noticia, la empresa Emova, concesionaria de la red de subtes, expresó su acompañamiento a la familia y a los allegados de Pianelli, y comunicó que su equipo directivo quedó a disposición para brindar el apoyo necesario. El fallecimiento del dirigente generó mensajes de reconocimiento desde distintos ámbitos sindicales y políticos.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados