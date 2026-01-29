Murió el sindicalista Roberto Pianelli

Fue una de las voces de los Metrodelegados del subte, lideró un gremio propio y sostuvo reclamos por salud laboral durante más de una década.
El sindicalista Roberto Pianelli murió el 29 de enero a los 59 años. Era el secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), el gremio que representa a los trabajadores del subte y el premetro en la ciudad de Buenos Aires.
Pianelli ocupaba ese cargo desde el nacimiento del sindicato en 2011, y fue uno de los principales referentes de los Metrodelegados. Su figura estuvo asociada a reclamos laborales, negociaciones con las autoridades y conflictos que impactaron de manera directa en el funcionamiento del transporte público.
Uno de los ejes de su gestión fue la denuncia por la presencia de asbesto en distintas formaciones y sectores del subte. El dirigente sostuvo que la exposición a ese material afectaba la salud de los trabajadores y exigió medidas concretas para reducir los riesgos, entre ellas, la reducción de la jornada laboral.
Este planteo fue reiterado en comunicados, conferencias y acciones gremiales. Pianelli responsabilizó a las empresas y a los organismos del Estado por la demora en las respuestas y sostuvo el reclamo como una prioridad sindical hasta el final de su vida.
Además de su rol en la AGTSyP, Pianelli tuvo una extensa trayectoria en el ámbito político, formó parte de la conducción nacional de Nuevo Encuentro y mantuvo una relación cercana con el espacio del kirchnerismo. Esa pertenencia influyó en su perfil público y en su participación en debates más amplios sobre el trabajo y los derechos laborales.
También se desempeñó como secretario de Salud Laboral de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) a nivel nacional, central sindical conducida por el diputado Hugo Yasky. Desde allí abordó problemáticas vinculadas a las condiciones de trabajo en distintos sectores.
Tras conocerse la noticia, la empresa Emova, concesionaria de la red de subtes, expresó su acompañamiento a la familia y a los allegados de Pianelli, y comunicó que su equipo directivo quedó a disposición para brindar el apoyo necesario. El fallecimiento del dirigente generó mensajes de reconocimiento desde distintos ámbitos sindicales y políticos.
