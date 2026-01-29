Murió el sindicalista Roberto Pianelli

Pianelli ocupaba ese cargo desde el nacimiento del sindicato en 2011, y fue uno de los principales referentes de los Metrodelegados. Su figura estuvo asociada a reclamos laborales, negociaciones con las autoridades y conflictos que impactaron de manera directa en el funcionamiento del transporte público.

Uno de los ejes de su gestión fue la denuncia por la presencia de asbesto en distintas formaciones y sectores del subte. El dirigente sostuvo que la exposición a ese material afectaba la salud de los trabajadores y exigió medidas concretas para reducir los riesgos, entre ellas, la reducción de la jornada laboral.

720 (7)

Este planteo fue reiterado en comunicados, conferencias y acciones gremiales. Pianelli responsabilizó a las empresas y a los organismos del Estado por la demora en las respuestas y sostuvo el reclamo como una prioridad sindical hasta el final de su vida.

Trayectoria sindical y política

Además de su rol en la AGTSyP, Pianelli tuvo una extensa trayectoria en el ámbito político, formó parte de la conducción nacional de Nuevo Encuentro y mantuvo una relación cercana con el espacio del kirchnerismo. Esa pertenencia influyó en su perfil público y en su participación en debates más amplios sobre el trabajo y los derechos laborales.

También se desempeñó como secretario de Salud Laboral de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) a nivel nacional, central sindical conducida por el diputado Hugo Yasky. Desde allí abordó problemáticas vinculadas a las condiciones de trabajo en distintos sectores.

Pianelli 3

Despedidas institucionales

Tras conocerse la noticia, la empresa Emova, concesionaria de la red de subtes, expresó su acompañamiento a la familia y a los allegados de Pianelli, y comunicó que su equipo directivo quedó a disposición para brindar el apoyo necesario. El fallecimiento del dirigente generó mensajes de reconocimiento desde distintos ámbitos sindicales y políticos.