Subte: liberaron molinetes en la estación Lacroze por el despido de una trabajadora

Se trata de Araceli Pintos, quien habría sido víctima de acoso, violencia laboral y discriminación por parte de un oficial de la Policía de la Ciudad.

Para EMOVA, el reclamo de los metrodelegados es "incompatible con una operación adecuada del servicio".

“¿El acosador? Sigue aun hoy en el ámbito del subte”, resaltaron sus compañeros, a la vez dijeron: “Esta situación que se da en el marco de un avance de las prácticas persecutorias, violatorias del convenio colectivo y de las normativas vigentes constituye un hecho profundamente discriminatorio e ilegal y contrario a las leyes de igualdad y genero que hipócritamente Emova dice defender”.

En este sentido, volvieron a exigir el fin del asbesto en la red del subterráneo, la muerte de los empleados a raíz de esta “crisis sanitaria” y “la ausencia de inversión y mantenimiento” en el servicio.

Por su parte, la entidad indicó que, “este tipo de acciones que viene realizando el gremio, responde a la decisión de no incorporar de manera efectiva a una empleada tras su período de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas”.

"La empresa cumplió con todas las instancias posibles para evitar dicha situación", concluyó Emova.