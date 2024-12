Trenes: finalizó la medida de fuerza y el servicio recupera la normalidad

Con el levantamiento de la medida de fuerza, el servicio de pasajeros se normalizará a lo largo de la tarde.

Los maquinistas, agrupados en La Fraternidad, de Trenes Argentinos en la Argentina comenzaron ayer lunes a trabajar a reglamento como protesta por el estado crítico del sistema ferroviario desde el mediodía de este lunes, generando demoras y cancelaciones en el servicio.

Desde el gremio denuncian falta de inversión, formaciones deterioradas, vías en mal estado y sistemas de comunicación obsoletos.

En un comunicado, señalan la necesidad urgente de repuestos, reparaciones y obras para garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores.

La medida, que implica el cumplimiento estricto de las normativas, seguirá generando demoras en los servicios, pero, según los conductores, esta decisión busca priorizar la seguridad ante la falta de mantenimiento.

Retiro, Constitución y Once

Estaciones de gran movimiento de pasajeros, como Retiro, Constitución y Once, exhibieron carteles informando sobre la protesta, mientras algunos usuarios expresaban preocupación por retrasos. otros apoyaban el reclamo, reconociendo los riesgos actuales del sistema ferroviario.

En los panfletos que se repartieron en las estaciones en un intento de explicar la determinación que tomaron los maquinistas expresan que “estamos frente a una de las peores crisis ferroviarias”.

Allí remarcan que “nuestros trenes necesitan repuestos y reparaciones con urgencia, las vías deben tener obras para seguridad y confort” y que “los sistemas de comunicación y señales deber ser modernizados”.

La medida se desarrolla en un contexto de recortes presupuestarios de este año, que redujeron las posibilidades de mantenimiento. En respuesta, los sindicatos ferroviarios pidieron una reunión urgente con el Ministerio de Transporte para buscar soluciones, advirtiendo sobre posibles medidas adicionales si no reciben respuestas.

La postura del Gobierno

Desde el Gobierno aseguran que “esta vez no anunciaron un paro porque saben que no les sirve. Hacen esto de reducir la velocidad que es lo que más jode a la gente y le buscaron el gancho de la emergencia ferroviaria”. Ponen como ejemplo que el viernes 29 cerraron el acuerdo con el resto de los sindicatos involucrados. “Este gobierno no va ceder ante las extorsiones sindicalistas que para no perder sus intereses ponen en el medio de los reclamos a la gente”, dijeron fuentes de la secretaría que conduce el cordobés Franco Mogetta.

Se incrementó en un 60% la capacitación del personal de Trenes Argentinos

Por la Emergencia Ferroviaria, el plan de capacitaciones ya incrementó en 2024 un 60% las formaciones brindadas al personal, informaron fuentes oficiales.

Se trata de una de las prioridades definidas en el Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional junto con la compra y el mantenimiento del material rodante y las 226 obras que priorizan la seguridad operacional.

En ese contexto, Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE) se encuentra implementando un plan de intensificación de las capacitaciones a personal ferroviario con el fin de mejorar las condiciones de seguridad operacional decretada en la Emergencia Ferroviaria por el Gobierno Nacional.

A partir de esto, el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria (CENACAF) es el encargado de mejorar los programas de capacitación previamente establecidos, orientados a fortalecer las habilidades del personal que son clave a la hora de evitar accidentes.

En lo que va del 2024, se capacitaron un total de 2.664 personas, con más de 230 actividades formativas y se registraron 4.220 horas de formación. Se trata de áreas clave para la operación y seguridad ferroviaria con perspectivas técnicas y estratégicas.

Este número marca un incremento del 60% en relación a los cursos dictados en 2023 y del 69% de trabajadores alcanzados ya que durante el año pasado se realizaron un total de 136 capacitaciones y se llegó a un total de 1072 agentes.

Asimismo durante el corriente año se sumaron Seminarios, el curso de Inducción al Sistema Ferroviario para Instituciones Educativas y Prácticas Profesionalizantes, donde fueron utilizados Instructores del Cenacaf para el área de Terminalidad Educativa.

Entre algunas de las formaciones, se puede mencionar los simuladores de conducción de trenes, señalamiento, telecomunicaciones, comunicaciones, sistemas de catenaria, subestaciones eléctricas y Sistema de Freno controlado por microprocesadores, entre otras.