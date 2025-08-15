Nuevo aumento a los bancarios: en cuánto quedó el sueldo inicial

A partir de lo acordado, se elevará exactamente a $1.895.421,83, sumando el plus por participación en las ganancias, de $53.251,40. Esto da un total de $1.895.421,83. El retroactivo correspondiente se abonará con los salarios de agosto.

Así lo informó La Bancaria, que lidera Sergio Palazzo, indicando que la mejora de los primeros 7 meses del año acumula un 17,3% sobre los salarios de diciembre pasado.

"Comunicamos los montos iniciales correspondientes a la actualización salarial del mes de Julio de 2025. Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos siete meses del año un 17,3% sobre los salarios de Diciembre 2024", informó el gremio.

Esto se debe a que el sindicato pactó con las cámaras una actualización automática de los sueldos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

image

Esa actualización, según señaló el gremio en un comunicado, “será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”.

Además, se pactó que el monto mínimo que recibirán los trabajadores por el Día del Bancario será de $1.642.231,21, a corregir por futuras actualizaciones.

El acuerdo salarial fue firmado entre la Asociación Bancaria y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA).

Es importante destacar que, debido a la rentabilidad del sector, la paritaria de los bancarios se encuentra fuera de la pauta salarial del 1% mensual fijada por el Ministerio de Economía.