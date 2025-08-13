Gremios |

ATE criticó al Gobierno por la inflación de julio y aseguró que subirá en agosto

El secretario general del gremio de estatales, Rodolfo Aguiar, sostuvo que "el costo de la bicicleta financiera lo pagamos siempre los mismos".

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) criticó al Gobierno nacional por la inflación de julio, que difundió este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y aseguró que la de agosto "va a subir más todavía".

"Enfrentamos una nueva devaluación que el Gobierno quiere ocultar", consolidó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

Mientras que a través de sus redes, el líder los estatales manifestó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) seguirá aumentando debido a la suba que registró el dólar durante julio, la cual fue de 13%.

"La inflación sube y en agosto va a subir aún más porque el aumento del dólar se traslada de manera directa e inmediata a todos los precios de la economía", agregó.

En detalle, Aguiar remarcó que los productos de consumo masivo (alimentos, bebidas, limpieza e higiene personal) subieron en torno al 10%.

"Los deteriorados salarios, ya sienten esta nueva devaluación que el Gobierno quiere ocultar y siguen perdiendo poder de compra", sostuvo el líder de ATE.

Sobre el final, criticó el sistema de bandas que impuso el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el dólar y la política cambiara el Gobierno.

"El famoso sistema de bandas que propone el Ministro no es más que una nueva estafa para todos. Cuando el dólar se acerca al techo de la banda, todo aumenta, pero cuando baja (si es que lo hace) ningún precio se modifica. El costo de la bicicleta financiera lo pagamos siempre los mismos".

La inflación de julio

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó este miércoles el dato de inflación de julio 2025, que fue de 1,9%, mientras que en lo que va del año acumuló un alza de 17,3%.

En este contexto, el rubro que registró la mayor alza mensual en julio de 2025 fue Recreación y cultura (4,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,9%).

