Guillermo Francos pidió una reunión con Milei en medio de rumores de cambios en el Gabinete

“Yo no tomo decisiones en función de la necesidad del periodismo”, advirtió Milei en una entrevista televisiva al ser consultado sobre los movimientos dentro del Gabinete. El Presidente aseguró que las modificaciones se conocerán “cuando lo considere necesario”, pero en los pasillos de la Casa Rosada ya circulan nombres y esquemas posibles para una nueva distribución del poder.

La versión más instalada es la que ubica al actual vocero presidencial y legislador porteño electo, Manuel Adorni, como posible sucesor de Francos al frente de la Jefatura de Gabinete. En paralelo, el asesor Santiago Caputo -uno de los hombres más influyentes del entorno presidencial- podría asumir un rol central en el Ministerio del Interior, con un rediseño que le otorgaría el manejo de áreas estratégicas vinculadas al diálogo con gobernadores, empresarios, sindicatos y hasta el vínculo con Estados Unidos.

Si se va Francos, también Catalán

De concretarse, la salida de Francos arrastraría también a su principal colaborador, el ministro del Interior Lisandro Catalán, quien lleva apenas un mes y medio en funciones. En la Casa Rosada algunos hablan incluso de un “superministerio” bajo la órbita de Caputo y una Jefatura de Gabinete con menor peso político, lo que modificaría por completo el equilibrio interno del Gobierno.

Consultadas por las versiones, fuentes cercanas a Francos aseguraron que el funcionario “está tranquilo” y que mantiene con el Presidente una “relación de amistad y respeto mutuo”.

En declaraciones a LN+, el propio jefe de Gabinete afirmó: “Si él tuviera que decirme algo, me lo diría directamente. Jamás me ha dicho nada, así que yo me siento muy tranquilo”. Con tono distendido, bromeó al citar la canción escrita por María Elena Walsh Como la Cigarra: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando”.

Aun así, en los últimos días el clima dentro del Ejecutivo se tensó. Funcionarios cercanos a Milei admiten que las indefiniciones están generando “desgaste interno” y reclaman una definición clara para ordenar el gabinete. “No es por el periodismo, es porque está todo muy tenso y hay que clarificar la dinámica interna”, confió un integrante del Gobierno.

Francos y Catalán habían ganado protagonismo esta semana tras coordinar el encuentro entre el Presidente y los gobernadores en Casa Rosada. Sin embargo, la reunión no alcanzó para disipar las versiones. Según distintas fuentes libertarias, las negociaciones por los cambios “están terminando” y las novedades podrían conocerse al inicio de la próxima semana.