Política |

Terminó el escrutinio definitivo en CABA y Lousteau entró como diputado

El conteo final confirmó el resultado del provisorio y el jefe de la UCR será diputado a partir del 10 de diciembre.

El escrutinio de la Ciudad de Buenos Aires finalizó hoy y confirmó que el senador nacional y titular de la UCR, Martín Lousteau, fue electo diputado nacional.

"Como marcó el escrutinio provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado nacional. En el escrutinio definitivo subimos 1.294 votos y a LLA le faltaron 8.688 votos para poder sumar un diputado más", destacó Lousteau.

Noticia en desarrollo…

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados