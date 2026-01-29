Aseguran que la Gran Pirámide de Guiza podría ser mucho más antigua

Durante más de un siglo, la Gran Pirámide se atribuyó al faraón Keops de la IV Dinastía egipcia. De todos modos, Donini propone que Keops pudo haber restaurado un monumento que ya existía desde hacía siglos.

Su investigación -sin consenso entre sus colegas- se basa en el Método de Erosión Relativa (REM), que compara el desgaste de las piedras expuestas desde la construcción original con superficies adyacentes erosionadas tras la remoción del revestimiento exterior.

El REM mide el volumen de material erosionado en superficies comparadas y calcula el tiempo de exposición adicional de las más antiguas mediante un ratio de desgaste.

image

El ingeniero analizó doce puntos alrededor de la base de la pirámide, obteniendo edades variables de 5.700 a más de 54.000 años, con una media de unos 24.900 años y un intervalo probable (con una confianza del 68 %) que va de los 11.000 a los 39.000 años.

Este enfoque independiente de fuentes textuales, como inscripciones o datación por carbono, desafía la cronología tradicional, basada en documentos históricos y estilos arquitectónicos.

Donini destaca que el REM indica una baja probabilidad para la fecha oficial del 2560 a.C., aunque reconoce incertidumbres por factores como clima, lluvias y arena.

La Gran Pirámide, la mayor de Guiza, situada junto a las de Kefrén y Micerino y la Esfinge, genera debates por su alineación precisa y métodos de construcción.

Si se confirman sus conclusiones, el estudio cuestionaría la historia humana conocida, reabriendo misterios arqueológicos sobre esta y otras pirámides egipcias.