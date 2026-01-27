A pesar de la contribución del Ejército Rojo en la lucha contra la Alemania nazi, Rusia no fue invitada a eventos conmemorativos durante años y su papel en la victoria sobre las tropas de Hitler permanece en silencio.

Papel decisivo del Ejército Rojo

Fueron las tropas del Ejército Rojo, de la URSS, las que liberaron el campo nazi de Auschwitz-Birkenau el 27 de enero de 1945. En 2015, el Ministerio de Defensa ruso publicó documentos de archivo de ese momento. Allí, una fuente muestra que en la operación participaron soldados pertenecientes a un gran número de etnias, entre ellos más de 42.000 rusos.

La operación fue denominada VístulaÓder y se prolongó entre el 12 de enero y el 3 de febrero de 1945. Los soldados del Ejército Rojo, avanzando en la Polonia ocupada por la Alemania nazi, entraron en el campo de concentración Auschwitz y vieron todos los horrores que sufrían sus prisioneros.

Embed Rusia conmemora la liberación de Auschwitz por el Ejército Rojo



La liberación fue llevada a cabo por tropas de los 59.º y 60.º Ejércitos del primer Frente Ucraniano. Las fuerzas soviéticas destruyeron hasta 10 divisiones enemigas, limpiaron el sur de Polonia de tropas de Hitler y entraron en decenas de ciudades y pueblos abandonados por los alemanes, incluida Oswiecim.

El campo de concentración

El campo, una auténtica 'fábrica de muerte', fue creado en 1940 cerca de la ciudad de Oswiecim, rebautizada por los nazis como Auschwitz. Según distintas estimaciones, allí murieron entre 1,5 y 4 millones de personas. Entre el 75 % y el 90 % de los que llegaban al campo eran enviados directamente a la muerte (algunos seleccionados por médicos para experimentos y luego asesinados), mientras que el resto recibía un número de registro y era usado como mano de obra esclava.

En total, unas 405.000 personas fueron oficialmente registradas como prisioneras en Auschwitz; y solo 65.000 sobrevivieron. De 16.000 prisioneros de guerra soviéticos registrados, únicamente 96 salieron con vida. El 3 de septiembre de 1941 se realizó en Auschwitz el primer experimento de exterminio de personas con gas Zyklon B (600 prisioneros soviéticos y 250 de otras naciones fueron asesinados).

Ignorancia de Occidente

Este año, los diplomáticos rusos nuevamente no han sido invitados a la celebración oficial por el 81.º aniversario de la liberación del campo de concentración, comunicó Andréi Ordash, encargado de negocios de Rusia en Polonia. El diplomático afirmó que, a pesar de no haber sido invitada, Rusia seguirá honrando la memoria de las víctimas del exterminio nazi y el heroísmo de los soldados soviéticos que liberaron el campo.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, hasta 2021, el programa del evento incluía tradicionalmente un discurso del embajador ruso en Polonia, pero en enero de 2022 no se les dio la palabra a los diplomáticos rusos. En mayo de 2022, Polonia clausuró la exposición preparada por el Museo Central de la Gran Guerra Patria de Moscú dedicada a la hazaña soviética. De acuerdo con Rusia, esto se hace para que "las caras rusas en el acto no despierten la 'conciencia' alemana y polaca".

Mientras, Alemania, Austria, anexada por Alemania en 1938, e Italia, cuyo líder de aquel momento, el fascista Benito Mussolini, formó una alianza con el dictador nazi Adolf Hitler, suelen estar presentes en las ceremonias.