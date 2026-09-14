¿Dante Alighieri presenció el asesinato del Gran Maestre templario Jacques de Molay?/ Por Antonio Las Heras

Jacques de Molay, Gran Maestre de la Orden de los Caballeros del Templo

El Dante y de Molay, miembros de sociedades secretas

Se deduce que, dado que el poeta pertenecía a varias ordenes iniciáticas y secretas –como los Fidele d´Amore y la Fede Santa– durante la conversación el Gran Maestre transmitió –con el usual método “de la boca a la oreja” (o sea, sin que quede documento escrito alguno) una serie de conocimientos secretos.

Pero hay más. Dante fue Gran Maestre (el superior de la orden) de los Fidele d´Amore, a la que pertenecieron destacadas figuras como Bocaccio, Cavalcanti y Petrarca.

Bocaccio fue el primer biógrafo del célebre poeta y quien agregó el adjetivo de “divina” a su obra magna. De manera que el encuentro con Jacques de Molay bien pudo haber sido la reunión de las dos máximas autoridades de sendas órdenes espirituales y esotéricas. Lo que agrega mayor interés al acontecimiento. Sobre todo, cuando un reconocido experto en la temática como lo fue Serge Hutin se refiere a Dante como “el más célebre iniciado de toda la Edad Media.” Agregando que el poeta “parece haber desempeñado un importante papel en las sociedades secretas de aquella época. … fue, en particular, uno de los jefes de la Fede Santa, una orden terciaria de filiación templaria.”

Los Templarios en La Divina Comedia

Dicho esto, cabe agregar que en La Divina Comedia se menciona a los Templarios así como al rey Felipe IV y al Papa Clemente V; estos dos últimos en forma crítica. Y debemos agregar que, algunos de los símbolos utilizados por la Orden Fede Santa tienen concordancia con los usuales del templarismo.

Por otro lado, Dante en varios pasajes de sus obras destaca que hay algo secreto en ellas. En su “Convivio” refiere un poema que dice: “Canción, yo creo que serán pocos/ los que tu significado bien entiendan,/ tan dura y fatigosamente lo expresas.” Y en la Divina Comedia, hay un pasaje de Infierno (IX, 61 – 63) más que revelador a este respecto: “O voi que avete gl´intelleti sani,/ mirate la dotrina che s´ascende/ sotto il velame degli versi strani!” ("¡Oh vosotros, que tenéis el intelecto sano, mirad la doctrina que se esconde bajo el velo de los extraños versos!").

Jorge Francisco Ferro, especialista argentino en ordenes iniciáticas, ha sido contundente al expresar al respecto que "poco y nada se sabe de su participación en dos órdenes esotéricas derivadas directamente de los Caballeros Templarios como lo eran la Fede Santa y los Fedeli d’Amore. Según una persistente tradición, Dante fue testigo presencial de la muerte, en la hoguera, de Jacques de Molay el último Gran Maestro de los Templarios pues está históricamente comprobado que en la fecha de la ejecución estaba residiendo en París. Este costado casi desconocido de la vida del gran poeta es, muy posiblemente, el de mayor trascendencia espiritual para Occidente".

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, filósofo e historiador. “Masonería en la Argentina: Enigma, secreto y política” es uno de sus más recientes libros. www.antoniolasheras.com