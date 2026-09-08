Vicuña y Pampita recordaron a Blanca: las publicaciones que compartieron a 14 años de su muerte

“No se acaban las ganas de recordarte”

En otro fragmento de su publicación, Vicuña hizo referencia al paso del tiempo y a las historias que continúa compartiendo sobre su hija.

“Por momentos siento que se repiten las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado”, expresó.

El actor también contó que sus hijos mantienen presente a Blanca y que suelen preguntarle por ella. Bautista, Beltrán y Benicio son sus hijos con Pampita, mientras que Magnolia y Amancio nacieron de su relación con María Eugenia “China” Suárez.

“Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan por ti y vuelvo a contar una y mil veces quién eras y cómo eras”, escribió Vicuña.

En ese sentido, recordó algunos rasgos de su hija y mencionó especialmente su mirada, sus palabras y su vínculo con los caballos.

El recuerdo de Pampita

Pampita también ha construido a lo largo de los años una forma propia de homenajear a Blanca. La modelo suele compartir fotografías, recuerdos y mensajes vinculados con su hija en fechas especiales, especialmente durante el aniversario de su muerte y el día de su cumpleaños.

Carolina “Pampita” Ardohain también recordó a Blanca en el aniversario de su fallecimiento y volvió a compartir un mensaje dedicado a su hija.

En mayo de 2026, cuando Blanca habría cumplido 20 años, Pampita volvió a dedicarle una publicación en sus redes sociales. La fecha también fue recordada por Vicuña, quien escribió sobre el paso del tiempo y la ausencia de su hija.