Vicuña y Pampita recordaron a Blanca: las publicaciones que compartieron a 14 años de su muerte

Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain volvieron a recordar a su hija Blanca en el aniversario de su muerte. El actor publicó una foto inédita y habló sobre el duelo.
Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain volvieron a recordar a su hija Blanca este 8 de septiembre, al cumplirse 14 años de su muerte. El actor chileno compartió una fotografía inédita junto a la niña y publicó un extenso mensaje en Instagram, mientras que la modelo también recurrió a sus redes sociales para mantener presente la memoria de su hija.
Blanca, la primera hija de la pareja, murió el 8 de septiembre de 2012 a los seis años. Durante unas vacaciones familiares en la Riviera Maya, México, contrajo una bacteria y luego fue internada en una clínica de Santiago de Chile. Su cuadro se agravó y derivó en una falla multisistémica que provocó su muerte.
A 14 años de aquella fecha, Vicuña volvió a hablar públicamente sobre el duelo y sobre la manera en que la familia continúa recordando a Blanca.
“Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele. Dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos”, escribió el actor.
En otro fragmento de su publicación, Vicuña hizo referencia al paso del tiempo y a las historias que continúa compartiendo sobre su hija.
“Por momentos siento que se repiten las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado”, expresó.
El actor también contó que sus hijos mantienen presente a Blanca y que suelen preguntarle por ella. Bautista, Beltrán y Benicio son sus hijos con Pampita, mientras que Magnolia y Amancio nacieron de su relación con María Eugenia “China” Suárez.
“Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan por ti y vuelvo a contar una y mil veces quién eras y cómo eras”, escribió Vicuña.
En ese sentido, recordó algunos rasgos de su hija y mencionó especialmente su mirada, sus palabras y su vínculo con los caballos.
Pampita también ha construido a lo largo de los años una forma propia de homenajear a Blanca. La modelo suele compartir fotografías, recuerdos y mensajes vinculados con su hija en fechas especiales, especialmente durante el aniversario de su muerte y el día de su cumpleaños.
En mayo de 2026, cuando Blanca habría cumplido 20 años, Pampita volvió a dedicarle una publicación en sus redes sociales. La fecha también fue recordada por Vicuña, quien escribió sobre el paso del tiempo y la ausencia de su hija.
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