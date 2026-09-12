Malvinas: Donald Trump dijo que otro conflicto entre Argentina y el Reino Unido sería un "desastre"

"Creo que en aquel momento el Reino Unido era un país distinto. Entraron allí y se hicieron con el control. No estoy seguro de que estén haciendo eso", señaló Trump, luego de apuntar que en la actualidad Londres tiene "otros problemas de los que debe ocuparse" y hacer referencia a la migración y la energía.

"Así que no sé si van a estar dispuestos a viajar hasta tan lejos", comentó, en alusión a la larga distancia entre el Reino Unido y las Malvinas.

“Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese potencial desastre. Si lo hacen, probablemente podré resolverlo. Pero ahora mismo hay dos países que no están contentos con la situación en las Malvinas”, insistió el mandatario estadounidense.

El presidente de la Argentina, Javier Milei, firme aliado de Trump, abrió una nueva fase en la disputa con el Reino Unido por Malvinas con el anuncio de sanciones contra empresas y personas que promuevan actividades petrolíferas en las inmediaciones de las islas sin permiso de la Casa Rosada.

"Quiero ser claro con el mundo: las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de la nación", dijo en un mensaje por cadena nacional.

Milei destacó, además, la postura del jefe de la Casa Blanca. "En el mundo corren vientos de cambios favorables a nuestro reclamo: recientemente, Donald Trump declaró que Estados Unidos está reevaluando su posición histórica respecto a las Malvinas", recalcó. Y luego, agregó: "Esta amenaza no es inocua: lo hacen porque saben que Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir".