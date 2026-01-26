Reunión trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania: "Fue histórica"

Durante una conferencia de prensa, Leavitt señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "se mantiene profundamente involucrado" en el proceso negociador y "fue informado" de las conversaciones por su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, que reunieron a las dos partes del conflicto con el fin de "mover la pelota más cerca de la paz".

Esta misma jornada, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que se prevé que los contactos trilaterales continúen la próxima semana, aunque llamó a la cautela sobre los avances en esta etapa de las conversaciones. "Sería un error esperar que los primeros contactos den resultados muy positivos. Se trata de un tema muy complejo, con cuestiones difíciles en la agenda. Pero el mero hecho de que estos contactos hayan comenzado de manera constructiva puede considerarse positivo", expresó.

image "La reunión fue de naturaleza histórica", dijo la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Las primeras conversaciones del grupo de trabajo trilateral sobre cuestiones de seguridad con la participación de representantes de Rusia, Estados Unidos y Ucrania tuvieron lugar la semana pasada en Abu Dabi. La Cancillería de los Emiratos Árabes Unidos afirmó que las negociaciones eran parte de los esfuerzos "para promover el diálogo e identificar soluciones políticas a la crisis".

Rusia insistió en que para llegar a un acuerdo de paz, Kiev debe retirar sus tropas de las zonas del este. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ratificó el viernes pasado que la demanda de Moscú para que se retiren las tropas ucranianas del Donbass es una "condición muy importante", añadiendo que también hay otros "matices" en la agenda.