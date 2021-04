Unas monedas podrían esclarecer un crimen de tres siglos

Las monedas en cuestión fueron encontradas en un huerto de frutales en Middletown, Rhode Island, en el noreste de los Estados Unidos. Para Bailey, haber encontrado esas monedas podría facilitar la resolución de "un crimen casi perfecto" cometido a fines de 1695 por Henry Avery, uno de los principales piratas del Imperio Británico, que ya por entonces era amo y señor de los mares del mundo.

Desde el punto de vista arqueológico, el hallazgo ya es importante por tratarse de las monedas más antiguas jamás encontradas en toda América del Norte, pero la investigación de Bailey no se conformó con eso y fue más allá.

La historia cuenta que el 7 de septiembre de 1695, el barco pirata Fancy, al mando de Every, emboscó y capturó el Ganj-i-Sawai, nave real del emperador indio Aurangzeb, por entonces uno de los hombres más poderosos del mundo.

El interés de Every estaba centrado en el tesoro del a embarcación, valuado en términos actuales en unos 120 millones de dólares en monedas de oro y plata. No hay cómo corroborarlo, pero los historiadores aseguran que los piratas al mando de Every torturaron y mataron a todos los hombres a bordo del barco indio y violaron a las mujeres, para luego escaparse hacia las Bahamas, que si bien aún no era un paraíso fiscal, sí lo era para los piratas, que lo usaban como uno de sus refugios más seguros.

El asalto corsario generó un incidente diplomático entre la India (por entonces independiente) y el Imperio Británico, por lo que el rey Guillermo III salió a ofrecer una importante recompensa por la captura del botín, lo suficientemente generosa como para que "todo el mundo quisiera pillar a estos tipos", sostiene Bailey.

Los historiadores sabían que Every llegó a irlanda en 1696 y luego no se supo nada más de él. Ahí radica la importancia de las monedas de Rhode Island, que según Bailey demostrarían que el pirata se trasladó hacia las entonces colonias británicas de América del Norte.

El trabajo del historiador comenzó en 2014, cuando apareció la primera de las monedas. Cuando notó que no era española ni inglesa sino que tenía inscripciones en árabe, se le abrió el camino para rastrear a los navegantes del Fancy que habrían llegado con Every.

Los investigadores confirmaron que la moneda fue acuñada en Yemen en 1693, algo que alteró todos los estudios, ya que no se tenían noticias de colonos provenientes del Medio Oriente. Después de la primera moneda, se encontraron otras quince de la misma procedencia en otros puntos de Rhode Island, Massachusetts, Connecticut y Carolina del Norte.

Para los historiadores, Every pudo haberse instalado en la zona de incógnito, haciéndose pasar por un traficante de esclavos.

La investigación de Bailey cuenta con el respaldo de otros especialistas,. Entre ellos se destaca Mike Hanna, quien consideró "enorme" el hallazgo de las monedas.

"La historia del capitán Every es de trascendencia mundial. Estos objetos pueden ayudarme a explicarlo”, aseveró.

La historia de Every dio lugar al libro de Steven Johnson “Enemy of All Mankind” (Enemigo de la Humanidad) de 2020 y la serie de videojuegos “Uncharted”, que tendrá su versión cinematográfica con Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas, a ser distribuida a principios del 2022.

Fuente: AP.