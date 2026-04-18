Consulta el horóscopo chino del domingo 19 de abril

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento constante. Evitás la quietud y eso te mantiene enfocado. Números de la Suerte: 3, 16, 29.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad ordenada. Empezás a poner en palabras lo que sentías confuso. Números de la Suerte: 5, 13, 26.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Creatividad funcional. Tus ideas encuentran aplicación práctica. Números de la Suerte: 10, 21, 34.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Precisión mental. Estás atento a los detalles que otros descuidan. Números de la Suerte: 11, 22, 35.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Compromiso real. Actuás con coherencia respecto a tus valores. Números de la Suerte: 12, 23, 36.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar emocional. Elegís lo que te hace bien sin culpa. Números de la Suerte: 6, 15, 24.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Claridad estratégica. Hoy entendés cómo encarar algo que venía trabado y encontrás una salida concreta. Números de la Suerte: 4, 12, 25.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Constancia inteligente. No se trata de hacer más, sino de sostener lo importante con disciplina. Números de la Suerte: 2, 18, 31.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Energía dirigida. Si lográs enfocarte, podés avanzar mucho más de lo esperado. Números de la Suerte: 1, 9, 27.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Necesidad de equilibrio. Buscás armonía entre lo emocional y lo práctico. Números de la Suerte: 6, 14, 28.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Seguridad personal. Te parás con firmeza frente a una decisión importante. Números de la Suerte: 8, 20, 33.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición activa. Percibís con claridad lo que conviene y lo que no. Números de la Suerte: 7, 19, 30.
