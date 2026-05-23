Horóscopo |

Consulta el horóscopo chino del domingo 24 de abril

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/16 El movimiento te libera. Números de la Suerte: 7, 10, 26

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/0317 La sensibilidad es guía, no obstáculo. Números de la Suerte: 8, 11, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 La creatividad resuelve lo complejo. Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 El orden mejora tu rendimiento. Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 La honestidad refuerza vínculos. Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El disfrute aparece en lo simple. Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Hoy es un día para reorganizar tu energía. No todo merece tu atención. Números de la Suerte: 1, 17, 29

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 La constancia sigue dando forma a tus objetivos. Números de la Suerte: 2, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 La intensidad se transforma en acción concreta. Números de la Suerte: 3, 20, 33

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 La armonía se construye con decisiones conscientes. Números de la Suerte: 4, 21, 33

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Tu presencia influye más de lo que creés. Números de la Suerte: 5, 22, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25 La observación te permite anticiparte. Números de la Suerte: 6, 23, 35

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados