Consulta el horóscopo chino del domingo 24 de abril

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 La creatividad resuelve lo complejo. Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 El orden mejora tu rendimiento. Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 La honestidad refuerza vínculos. Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El disfrute aparece en lo simple. Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Hoy es un día para reorganizar tu energía. No todo merece tu atención. Números de la Suerte: 1, 17, 29

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 La constancia sigue dando forma a tus objetivos. Números de la Suerte: 2, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 La intensidad se transforma en acción concreta. Números de la Suerte: 3, 20, 33

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 La armonía se construye con decisiones conscientes. Números de la Suerte: 4, 21, 33

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Tu presencia influye más de lo que creés. Números de la Suerte: 5, 22, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25 La observación te permite anticiparte. Números de la Suerte: 6, 23, 35