Consultá el horóscopo chino del domingo 28 de junio

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): enfrenta su energía opuesta dentro del ciclo, lo que puede generar incomodidad o pequeños conflictos. El Gallo de Agua Yin le desafía a mantener firmeza emocional sin perder la serenidad. Será importante no tomar críticas de forma personal. Puede aprender mucho si mantiene distancia emocional. La paciencia evitará tensiones.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): encuentra una energía muy favorable para el trabajo estratégico y la organización de objetivos. El Gallo de Agua Yin potencia su capacidad de visión y ejecución precisa. Puede lograr avances importantes en proyectos complejos. Es un excelente día para estructurar planes. La claridad mental será decisiva

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): vive una jornada altamente compatible que favorece la intuición y el análisis profundo. El Gallo de Agua Yin refuerza su capacidad estratégica y observadora. Puede tomar decisiones acertadas con información sutil. Es un buen momento para movimientos discretos. La inteligencia será su guía.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): percibe una energía más estructurada que le invita a ordenar su ritmo. El Gallo de Agua Yin favorece la planificación y el enfoque. Puede avanzar si evita la dispersión. Es un buen día para reorganizar prioridades. La disciplina marcará la diferencia.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): encuentra una jornada que exige claridad y firmeza emocional. El Gallo de Agua Yin puede generar cierta sensibilidad ante críticas o exigencias. Será importante mantener la confianza interna. Puede avanzar si se centra en lo esencial. La estabilidad emocional será clave.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): percibe una energía mentalmente estimulante que favorece el análisis y la estrategia. El Gallo de Agua Yin potencia su capacidad de resolver problemas con precisión. Puede destacar en tareas complejas. Es un excelente día para decisiones inteligentes. La mente será su herramienta principal.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): vive una jornada de autoobservación profunda donde su naturaleza se vuelve más refinada y consciente. El Gallo de Agua Yin potencia su claridad, disciplina y capacidad crítica. Puede realizar ajustes importantes en su vida personal o profesional. Es un excelente momento para perfeccionar estrategias. La lucidez será su mayor poder.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): encuentra una energía estable que favorece el orden y la reflexión. El Gallo de Agua Yin le invita a analizar situaciones con mayor precisión. Puede resolver un problema pendiente con eficacia. Es un buen día para conversaciones importantes. La honestidad será esencial.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): percibe una jornada que le exige claridad y enfoque en decisiones prácticas. El Gallo de Agua Yin puede generar cierta autocrítica, pero también mejora la visión objetiva. Será importante no dispersarse emocionalmente. Puede avanzar si actúa con calma. La lucidez traerá estabilidad.