Javier Milei regresó de España y empieza a definir el futuro de Manuel Adorni

Otro nombre que surgió es el del canciller Pablo Quirno, que también pasó el viernes por la Casa Rosada y tiene diálogo directo con el Presidente.

Milei intentó durante las últimas semanas que el tema Adorni saliera del dentro de la escena, pero no tuvo éxito. La inminencia del avance de los pedidos de interpelación a partir del próximo martes y miércoles en el Congreso obligan a analizar su salida del cargo para liberar la presión sobre el gobierno nacional.

Diego Santilli debió renunciar para asumir el cargo de ministro del Interior. Diego Santilli corre con ventaja ante una posible salida de Manuel Adorni.

En Madrid, el líder de La Libertad Avanza insinuó por primera vez la posibilidad de echar al funcionario. “La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho... Si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada. Creo en la honestidad de Adorni”, aseguró.

El regreso de Milei al país es un paso fundamental antes de confirmar la decisión, ya que se espera una nueva reunión con Adorni en la Quinta de Olivos. Con la suerte del ministro coordinador casi sellada, el anuncio se prepara para este fin de semana y no se descarta que se produzca este mismo sábado, en coincidencia con el partido de la Selección Argentina contra Jordania en el Mundial 2026.