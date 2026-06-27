Javier Milei regresó de España y empieza a definir el futuro de Manuel Adorni

El Presidente ya está en el país y este sábado se reunirá con el jefe del Gabinete. En las últimas horas crecieron las versiones sobre la posible salida del funcionario del cargo. Quién es el principal candidato a reemplazarlo.
El presidente Javier Milei regresó este sábado desde España, donde mantuvo una serie de reuniones con inversores y expuso en la Universidad de San Pablo CEU, y empezó a definir el futuro de Manuel Adorni en el Gobierno. El jefe de Gabinete atraviesa horas cruciales, en medio de versiones sobre su posible salida del cargo.
Los rumores sobre el probable alejamiento del funcionario, que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, crecieron luego de un encuentro de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor Eduardo 'Lule' Menem.
Santilli ingresó a la Casa Rosada en la tarde noche del viernes para hablar con Karina Milei en su despacho. Después se lo vio junto a Ignacio Devitt, al que algunos señalan que podría ser ministro del Interior si el ministro del Interior queda como jefe de Gabinete. Por estas horas, es el que corre con ventaja para ocupar ese cargo.
Actualmente, Santilli cuenta con el respaldo del sector de Santiago Caputo y el visto bueno de la secretaria general de la Presidencia. Entre las ventajas, se le valora la relación con los gobernadores y el vínculo personal con Milei, que tendrá la última palabra.
Otro nombre que surgió es el del canciller Pablo Quirno, que también pasó el viernes por la Casa Rosada y tiene diálogo directo con el Presidente.
Milei intentó durante las últimas semanas que el tema Adorni saliera del dentro de la escena, pero no tuvo éxito. La inminencia del avance de los pedidos de interpelación a partir del próximo martes y miércoles en el Congreso obligan a analizar su salida del cargo para liberar la presión sobre el gobierno nacional.
En Madrid, el líder de La Libertad Avanza insinuó por primera vez la posibilidad de echar al funcionario. “La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho... Si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada. Creo en la honestidad de Adorni”, aseguró.
El regreso de Milei al país es un paso fundamental antes de confirmar la decisión, ya que se espera una nueva reunión con Adorni en la Quinta de Olivos. Con la suerte del ministro coordinador casi sellada, el anuncio se prepara para este fin de semana y no se descarta que se produzca este mismo sábado, en coincidencia con el partido de la Selección Argentina contra Jordania en el Mundial 2026.