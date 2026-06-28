Consultá el horóscopo del domingo 28 de junio

Cáncer (21 de junio al 22 de julio). Con el Sol en tu signo, sentirás un impulso especial para enfocarte en tus propios objetivos. Aprovecha el día para pensar en los cambios que deseas concretar durante los próximos meses.

Leo (23 de julio al 22 de agosto). La intuición estará muy activa. No ignores esas corazonadas que aparecen de manera espontánea, ya que podrían ayudarte a tomar una decisión importante. Descansar será fundamental.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre). Las amistades ocuparán un lugar destacado. Una invitación inesperada o un reencuentro podría alegrarte el día. También será un buen momento para organizar tus prioridades.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre). Tu esfuerzo comenzará a dar resultados. Aunque sea domingo, podrías recibir una noticia relacionada con el trabajo o un proyecto personal. Mantén el equilibrio entre las obligaciones y el descanso.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre). Será un excelente momento para ampliar horizontes. Leer, estudiar o planificar un viaje te llenará de entusiasmo. Escucha los consejos de alguien con más experiencia.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre). El día favorecerá las transformaciones. Podrás cerrar una etapa emocional o resolver un tema económico pendiente. La sinceridad contigo mismo será la mejor guía.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero). Las relaciones sentimentales y familiares estarán en primer plano. El diálogo permitirá fortalecer la confianza y dejar atrás viejas diferencias. Aprovecha para compartir tiempo de calidad.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero). Tu bienestar dependerá de encontrar un equilibrio entre actividad y descanso. Organizar la semana con anticipación reducirá el estrés y te permitirá comenzar el lunes con otra energía.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo). La creatividad y la sensibilidad estarán potenciadas. Será un día perfecto para disfrutar del arte, la música o cualquier actividad que alimente tu espíritu. En el amor, podrían vivirse momentos muy especiales.