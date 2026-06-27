Video: cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

Los efectivos de la Comisaría 2da que trabajaron en el lugar constataron que la muerte de la periodista ocurrió en el momento. Bomberos y peritos se presentaron en el lugar que fue preservado para realizar las pericias necesarias. De acuerdo con los resultados del informe preliminar de la autopsia, la actriz sufrió un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del impacto del tren contra su vehículo.

Por su parte, la fiscal María Paula Hertrig, del departamento judicial de San Isidro, tomó intervención en el caso y ya ordenó el relevamiento de más cámaras de seguridad de la zona, aunque según testigos ocasionales confiaron que la periodista cruzó el paso nivel cuando las barreras estaban bajas.

Ernestina Pais, nota 3 Ernestina Pais protagonizaba la obra 'El divorcio del año', junto con Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés y Rocío Igarzábal.

“Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas”, relató uno de los vecinos de la zona, en diálogo con A24. “Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó”, agregó.

Al parecer, la conductora iba con destino al Teatro Niní Marshall de Tigre, donde participaba de la obra 'El divorcio del año', junto a Fabián Vena, Juan Palomino y Guillermina Valdés.