Video: cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

La periodista falleció a los 54 años en Martínez. Ocurrió cuando el vehículo que conducía fue arrollado por una formación del Tren de la Costa. El relato de uno de los vecinos de la zona.
El trágico accidente en el que falleció la periodista y actriz Ernestina Pais, de 54 años, conmocionó al mundo del espectáculo en las últimas horas. Su muerte se produjo cuando cruzó un paso a nivel con el auto y fue arrollada por una formación del Tren de la Costa en San Isidro.
Pocas horas después del hecho circuló un video donde puede verse la manera en que sucedió el impacto. El contenido fue captado desde la cámara de seguridad particular de un domicilio ubicado a metros del paso a nivel. El choque se produjo en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez.
En el video se escuchan dos bocinazos de la formación y segundos después, entra en imagen el tren que arrastra al Honda City negro conducido por la periodista.
La principal teoría que investigan los peritos indica que Ernestina Pais habría cruzado con la barrera baja y, de esa manera, el vehículo fue impactado por la formación sobre el lateral de la conductora, que viajaba sola.
Los efectivos de la Comisaría 2da que trabajaron en el lugar constataron que la muerte de la periodista ocurrió en el momento. Bomberos y peritos se presentaron en el lugar que fue preservado para realizar las pericias necesarias. De acuerdo con los resultados del informe preliminar de la autopsia, la actriz sufrió un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del impacto del tren contra su vehículo.
Por su parte, la fiscal María Paula Hertrig, del departamento judicial de San Isidro, tomó intervención en el caso y ya ordenó el relevamiento de más cámaras de seguridad de la zona, aunque según testigos ocasionales confiaron que la periodista cruzó el paso nivel cuando las barreras estaban bajas.
“Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas”, relató uno de los vecinos de la zona, en diálogo con A24. “Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó”, agregó.
Al parecer, la conductora iba con destino al Teatro Niní Marshall de Tigre, donde participaba de la obra 'El divorcio del año', junto a Fabián Vena, Juan Palomino y Guillermina Valdés.