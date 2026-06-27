Argentina venció a Jordania, puntaje perfecto en el Grupo J y allá vamos 16avos

Argentina es un equipo serio, con un gran equilibrio, que sufre poco en defensa y lastima mucho en ataque, que no sufrió en ningún momento en esta fase de grupos mientras las demás potencias la pasaron mal con equipos que en los papeles eran menos. Un equipo que cuando no puede dominar a su rival y brillar con su fútbol, acepta y gana la batalla física o táctica, que representa al argentino, al que nunca pero nunca lo deja a gamba. Argentina va...

El resumen del partido