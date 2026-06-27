Argentina venció a Jordania, puntaje perfecto en el Grupo J y allá vamos 16avos

La Scaloneta superó por 3 a 1 al combinado asiático en Dallas en una noche redonda porque dejó muchas buenas noticias para el cuerpo técnico. Ahora, se inicia la etapa mata-mata con Cabo Verde.
Argentina venció 3 a 1 a Jordania en Dallas en el cierre del Grupo J en un partido que dejó muchas buenas noticias para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Lo Celso tuvo su debut mundialista con un gran rendimiento incluyendo un golazo de tiro libre y Lautaro Martínez rompió la maldición de su sequía en la máxima cita con un tanto de penal entre varios actos importantes que le habrán sacado una sonrisa interna al entrenador en una noche perfecta.
Scaloni estará feliz porque se cumplió el objetivo de volver a ganar para terminar el grupo con puntaje perfecto, porque encaminó la victoria con un equipo alternativo que nunca había jugado junto con grandes rendimientos individuales como Giuliano Simeone, Marcos Senesi o el propio Lo Celso muy enchufado, porque le cumplió el sueño a varios futbolistas que se merecían tener su estreno mundialista como Barco o el Flaco López...
Porque el equipo metió tres goles pero pudieron ser cinco con los dos anulados correctamente por offside a Lo Celso, porque Leandro Paredes metió un pase mágico en una de esas jugadas demostrando que también puede aportar más allá de haber perdido la titularidad, porque el equipo sigue mostrando el hambre por ganar en cada jugada como si no hubiera ganado nada cuando ya lo ganó todo, porque el equipo tiene una contundencia impresiónate.
Scaloni estará feliz porque tiene al mejor jugador de la historia en su equipo, que lo que no tiene de velocidad lo tiene de inteligencia, que a sus 39 años manda a "respetar los rangos" como máximo goleador del certamen (seis gritos en tres partidos) a las siguientes generaciones de estrellas como Mbappé, Haaland o Dembelé...
Argentina es un equipo serio, con un gran equilibrio, que sufre poco en defensa y lastima mucho en ataque, que no sufrió en ningún momento en esta fase de grupos mientras las demás potencias la pasaron mal con equipos que en los papeles eran menos. Un equipo que cuando no puede dominar a su rival y brillar con su fútbol, acepta y gana la batalla física o táctica, que representa al argentino, al que nunca pero nunca lo deja a gamba. Argentina va...
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