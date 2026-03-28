Consultá el horóscopo chino del domingo 29 de marzo

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26/38 Movimiento final. Un esfuerzo físico te deja en paz mental. Números de la Suerte: 5, 19, 33.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27/39 Emoción sensible. Aceptar lo que sentís sin juzgarte es avance. Números de la Suerte: 6, 18, 25.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Astucia reflexiva. Aprendés de tus propios errores con humor. Números de la Suerte: 9, 21, 34.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden revisado. Corregís detalles que te molestaban hace rato. Números de la Suerte: 10, 22, 36.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad coherente. Tus acciones coinciden con tus valores. Números de la Suerte: 11, 23, 27.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer calmado. Cerrás el día a tu propio ritmo, sin apuro. Números de la Suerte: 4, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día ágil. Cerrás gestiones, mails o temas que había que liquidar. Números de la Suerte: 3, 10, 24.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Firmeza interna. Definís qué no querés volver a tolerar. Números de la Suerte: 2, 17, 30.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso claro. Un último empujón te acerca mucho a una meta. Números de la Suerte: 1, 8, 29.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima suave y reflexivo. Te mirás con más compasión. Números de la Suerte: 4, 15, 31.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Protagonismo introspectivo. Te reconocés logros que no veías. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Mirada profunda. Entendés la enseñanza detrás de algo incómodo. Números de la Suerte: 7, 16, 32.
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