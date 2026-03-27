"Es un día de festejo para los argentinos de bien", dijo Milei ante el fallo por YPF

Adelantó que enviará al Congreso “un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones”y consideró que “Expropiar esta mal, es un robo”

Milei grabó este mensaje en el Salón Bloanco de la Casa de Gobierno acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otros funcionarios.

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El discurso del presidente Javier Milei

El Presidente habló de alegría por un "hecho de trascendencia histórica" para la Argentina. "El fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica y diplomática de nuestro Gobierno se logró torcer el destino a nuestro favor" y que el monto de la pena equivalía a 70 millones de jubilaciones mínimas.

"Ante la adversidad, triunfó la perseverancia. Ante la irresponsabilidad, triunfó la constancia. Es un día de festejo para los argentinos de bien, nos sacamos la espada de Damocles que colgaba sobre nuestra cabeza por la arrogancia populista".

Luego de hablar de "irresponsabilidad", el Presidente apuntó a "incluso hoy hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió las empresas".

"Lo voy a decir con nombre y apellido. Hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof", sostuvo. Calificó de "afrenta a los argentinos" el intento de "apropiarse" el fallo.

"Estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos hubiera costado mucho más de lo que puede pagar la Argentina", apuntó.

"Nacionalismo barato de pacotilla", dijo Milei sobre el discurso del kirchnerismo. Fue cuando hablaba de defensa de los intereses estratégicos. "La única forma de garantizarla es con seguridad jurídica. Esto es el verdero patriotismo", expresó.

"Los falsos soberanistas nos pusieron en riesgo y nos empobrecieron", dijo en su discurso en Cadena Nacional.

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Recordó que el juicio se inició en el gobierno de Cristina Kirchner y se perdió en el de Alberto Fernández, y luego "Argentina logró una sentencia histórica en esta administración. Repito: una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron nuestro futuro, nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos".

Sobre el final de su discurso, el Presidente se detuvo para "aclarar algo". "El hecho de que nosotros estemos arreglando el desastre que nos dejaron no significa que tal desastre no existiera. Y todos lo sabemos muy bien. La virtud de nuestros equipos no puede hacernos olvidar de la impericia del pasado", expresó.

"Argentina va a salir, Argentina va a ser grande nuevamente. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen ¡ y viva la patria !", cerró.