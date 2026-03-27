Consultá el horóscopo chino del sábado 28 de marzo

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Versatilidad. Integrás todo lo vivido con humor y aprendizaje. Números de la Suerte: 9, 21, 33.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden casi total. Solo quedan detalles menores por cerrar. Números de la Suerte: 10, 22, 34.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Justicia íntima. Te prometés algo para abril y pensás cumplirlo. Números de la Suerte: 11, 23, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar consciente. Elegís terminar el día cuidando tu cuerpo y tu corazón. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Mente clara. Sabés qué querés cerrar antes de fin de mes. Números de la Suerte: 2, 11, 25.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad verificable. Ves resultados de tu constancia. Números de la Suerte: 3, 18, 31.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Coraje sereno. No reaccionás: elegís. Y eso marca la diferencia. Números de la Suerte: 1, 9, 27.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Suavidad final. No te enganchás en dramas ajenos. Números de la Suerte: 4, 15, 30.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo firme. Te ves a vos mismo con más respeto. Números de la Suerte: 8, 20, 35.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición cerrando ciclo. Detectás qué tema ya está aprendido. Números de la Suerte: 7, 16, 29.