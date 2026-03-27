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Consultá el horóscopo chino del sábado 28 de marzo

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Dinamismo elegido. No hacés de todo: hacés lo que vale la pena. Números de la Suerte: 5, 19, 32.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción agradecida. Reconocés lo que este mes te dejó. Números de la Suerte: 6, 17, 24.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Versatilidad. Integrás todo lo vivido con humor y aprendizaje. Números de la Suerte: 9, 21, 33.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden casi total. Solo quedan detalles menores por cerrar. Números de la Suerte: 10, 22, 34.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Justicia íntima. Te prometés algo para abril y pensás cumplirlo. Números de la Suerte: 11, 23, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar consciente. Elegís terminar el día cuidando tu cuerpo y tu corazón. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Mente clara. Sabés qué querés cerrar antes de fin de mes. Números de la Suerte: 2, 11, 25.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad verificable. Ves resultados de tu constancia. Números de la Suerte: 3, 18, 31.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Coraje sereno. No reaccionás: elegís. Y eso marca la diferencia. Números de la Suerte: 1, 9, 27.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Suavidad final. No te enganchás en dramas ajenos. Números de la Suerte: 4, 15, 30.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo firme. Te ves a vos mismo con más respeto. Números de la Suerte: 8, 20, 35.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición cerrando ciclo. Detectás qué tema ya está aprendido. Números de la Suerte: 7, 16, 29.

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